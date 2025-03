MainFrames: il platform informatico che riorganizza il divertimento su PC e Switch

L’editore The Arcade Crew (già noto per successi come Blazing Chrome, Young Souls e Infernax) e lo sviluppatore Assoupi hanno lanciato oggi MainFrames, un platform compatto e dinamico che porta i giocatori dentro l’universo di un computer. Disponibile su PC e Nintendo Switch, il gioco offre un’esperienza originale fatta di enigmi ingegnosi e ambientazioni dal fascino retro-tecnologico. Per chi desidera tuffarsi subito in questa avventura digitale, c’è uno sconto del 25% sul prezzo di lancio di 12,99 € fino al 12 marzo.

Nel cuore di MainFrames c’è Floppy, un programma senziente che intraprende un viaggio di scoperta per svelare le proprie origini misteriose. Il gameplay si basa su una meccanica unica: i giocatori possono manipolare direttamente l’ambiente, spostando icone, finestre e pop-up per creare nuove piattaforme e superare ostacoli. Il gioco fonde sapientemente elementi platform con rompicapi stimolanti, richiedendo ai giocatori di pensare fuori dagli schemi per avanzare nei livelli.

L’estetica di MainFrames è un omaggio ai classici desktop dei primi PC, con scenari che vanno dalle isole di icone alle foreste informatiche e ai deserti digitali. Ogni livello introduce nuove sfide, tra cui enigmi logici e spettacolari boss fight, dove il sistema operativo cercherà di ostacolare il cammino di Floppy. Il tutto è arricchito da un cast di personaggi eccentrici e divertenti, pronti a regalare momenti di umorismo e leggerezza.

Pur offrendo un’esperienza impegnativa, il design di MainFrames è studiato per essere accessibile e ben bilanciato, garantendo una curva di apprendimento gratificante senza mai risultare frustrante. Il risultato è un viaggio ricco di fascino e originalità, che cattura i giocatori con il suo stile nostalgico e la sua inventiva. MainFrames è un’avventura che merita di essere vissuta, un’esperienza che non vi farà andare in crash.