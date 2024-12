Maruego annuncia il ritorno con il nuovo singolo “MATA HARI” in collaborazione con Priestess & NINE

Il rapper italo-marocchino Maruego è pronto a fare il suo grande ritorno sulla scena musicale con il nuovo singolo intitolato “MATA HARI”, in collaborazione con Priestess & NINE. Il brano sarà disponibile ovunque a partire dal venerdì 13 dicembre e promette di catturare l’attenzione del pubblico con la sua fusione di sonorità afro e testi ricchi di significato.

“Mi lasci attonito, in esito di un esito e non so se siamo complici o dei semplici competitor”, così Maruego descrive il processo creativo di “MATA HARI”, un brano che esplora emozioni contrastanti e dinamiche relazionali complesse. La voce di Priestess apre il pezzo con un inciso carico di emotività, contribuendo a creare un’atmosfera avvolgente e coinvolgente.

Il titolo stesso del singolo, ispirato alla celebre danzatrice e spia olandese Mata Hari, suggerisce un’atmosfera enigmatica e affascinante. Maruego utilizza la figura della donna misteriosa e seducente per esplorare tematiche legate alla complessità emotiva e alla ricerca di equilibrio, creando un dialogo coinvolgente che si sviluppa lungo tutta la traccia.

Il rapper, originario di Berrechid e cresciuto a Milano, è stato il primo artista di seconda generazione a emergere nel mainstream del rap italiano, portando tematiche multiculturali e storie di periferia al centro dell’attenzione. A dieci anni dai suoi primi successi, Maruego continua a reinventarsi, rimanendo fedele alla sua identità multiculturale e alla sua capacità di mescolare innovazione e radici.

Non resta che aspettare il 13 dicembre per immergersi nella magia di “MATA HARI” e lasciarsi trasportare dalle vibrazioni uniche di Maruego, Priestess & NINE. Un ritorno atteso e pieno di promesse per un artista che ha saputo conquistare il cuore del pubblico con la sua musica innovativa e coinvolgente.