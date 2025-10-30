Connect with us

Società

Maurizio Cattelan vince il Preis der Nationalgalerie 2026: BMW rinnova il suo sostegno all’arte contemporanea

Maurizio Cattelan si aggiudica l’edizione 2026 del prestigioso Preis der Nationalgalerie, uno dei riconoscimenti più importanti del panorama artistico internazionale. Il premio, istituito nel 2000, omaggia ogni anno figure che hanno dato un contributo significativo all’evoluzione dell’arte contemporanea, valorizzandone le ricerche e presentandole al vasto pubblico berlinese.

Per la prima volta in Germania, Cattelan sarà protagonista di una mostra personale alla Neue Nationalgalerie, in occasione della Berlin Art Week nel settembre 2026. Le sue opere, conosciute per l’ironia pungente e la profondità concettuale, spaziano dalla scultura all’installazione e affrontano con spirito critico le strutture sociali e culturali che definiscono il nostro tempo.

Dal 2006, il Preis der Nationalgalerie è sostenuto da BMW, che riconferma così la sua lunga tradizione di collaborazione con il mondo dell’arte. Il gruppo automobilistico tedesco ribadisce la convinzione che il pensiero creativo rappresenti una fonte d’ispirazione per l’innovazione e il progresso sociale, principi da sempre al centro del proprio impegno culturale.

A ricordare il legame tra Cattelan e BMW è anche un progetto del 2016, realizzato in occasione di Les Rencontres d’Arles. L’artista, insieme al fotografo Pierpaolo Ferrari, ideò la cosiddetta “Spaghetti Car”: una BMW i3 completamente elettrica, rivestita da una pellicola a tema spaghetti. Un’opera ironica e concettuale che affrontava, con il consueto umorismo dell’artista, temi complessi come il consumo, la sostenibilità e il ruolo dell’arte nella società contemporanea.

Ilka Horstmeier, Membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG e Responsabile Risorse Umane e Real Estate, ha dichiarato: “Nel 2016 Maurizio Cattelan realizzò per BMW una decorazione a tema spaghetti su una BMW i3 completamente elettrica, nell’ambito della nostra partnership con ‘Les Rencontres d’Arles’. La libertà creativa è da oltre cinquant’anni il principio fondante dell’impegno culturale di BMW, che si è concretizzato in centinaia di collaborazioni in tutto il mondo. Ed è proprio questa stessa libertà che Cattelan continua a esplorare fino in fondo – con arguzia, intelligenza e spesso con un’acuta vena critica. Che l’arte rifletta la nostra esistenza o apra nuove prospettive è un tema dibattuto sin dall’epoca romantica. Nel caso di Cattelan, si verificano sempre entrambe le cose. Rilevanza sociale ed eccellenza creativa si incontrano ancora una volta, così come avviene con il Preis der Nationalgalerie, che BMW sostiene da due decenni. Ci congratuliamo con Maurizio Cattelan per l’assegnazione del Preis der Nationalgalerie 2026 e per la sua prossima mostra personale alla Neue Nationalgalerie”.

Con questo nuovo riconoscimento, Maurizio Cattelan conferma la sua posizione come una delle voci più significative dell’arte contemporanea internazionale. La collaborazione tra l’artista e BMW rappresenta un esempio emblematico di come arte e innovazione possano dialogare in modo fecondo, stimolando interrogativi, visioni e prospettive che guardano al futuro con ironia e consapevolezza.

