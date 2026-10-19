Mercedes-AMG GT SUV: tecnologia da Formula 1 e DNA sportivo per il nuovo full-size

La nuova Mercedes-AMG GT SUV porta il DNA sportivo di Affalterbach nel segmento dei SUV full-size, combinando prestazioni da supercar, tecnologia elettrica di ultima generazione e comfort per i lunghi viaggi. Basata sulla nuova architettura AMG.EA, è il primo SUV di grandi dimensioni sviluppato interamente da Mercedes-AMG e si presenta con una gamma articolata su tre versioni: GT 53, GT 55 e GT 63.

La variante più potente raggiunge 1.169 CV e 2.000 Nm di coppia, valori che collocano il nuovo modello ai vertici del panorama dei SUV elettrici ad alte prestazioni. La Mercedes-AMG GT 63 SUV accelera da 0 a 100 km/h in appena 2,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 270 km/h con il Driver's Package. La potenza massima è di 860 kW, mentre quella continua arriva a 530 kW, pari a 721 CV. La GT 55 SUV sviluppa invece 816 CV e 1.860 Nm di coppia, mantenendo la stessa potenza continua della versione di punta.

La gamma comprende anche la Mercedes-AMG GT 53 SUV, versione d'ingresso dotata di due motori elettrici sincroni, uno per asse, capaci di erogare complessivamente 544 CV e 800 Nm. In questo caso, lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 3,8 secondi e la velocità massima raggiunge 250 km/h. Tutte le varianti dispongono della trazione integrale AMG Performance 4MATIC+, con gestione intelligente della coppia tra gli assi per adattare il comportamento della vettura alle diverse condizioni di guida.

Uno degli elementi più innovativi è rappresentato dai motori a flusso assiale impiegati sulle GT 63 e GT 55 SUV. Tre unità elettriche lavorano insieme per assicurare un'erogazione particolarmente elevata e costante, anche quando viene richiesta potenza per periodi prolungati. Il motore anteriore può essere disaccoppiato quando non serve, riducendo le perdite e migliorando l'efficienza. Sulla GT 53 SUV, invece, la soluzione prevede due motori sincroni e un cambio posteriore a due rapporti, studiato per combinare accelerazione, efficienza e comfort nei trasferimenti autostradali.

La batteria ad alte prestazioni adotta un'architettura a 800 volt e celle cilindriche raffreddate direttamente, una soluzione sviluppata per mantenere sotto controllo le temperature e garantire prestazioni ripetibili. Per le GT 63 e GT 55 sono disponibili accumulatori con capacità utilizzabile di 106 o 128 kWh, mentre la GT 53 monta una batteria da 106 kWh. Nella configurazione più capiente, l'autonomia dichiarata raggiunge fino a 700 km nel ciclo WLTP. Per la GT 53, il valore massimo indicato è di 668 km.

Anche la ricarica punta a ridurre i tempi di sosta. Con la batteria da 128 kWh, la potenza massima in corrente continua arriva a 710 kW, permettendo di recuperare fino a 450 km di autonomia WLTP in dieci minuti nelle condizioni previste. L'accumulatore da 106 kWh supporta invece potenze fino a 600 kW. La ricarica dal 10 all'80% richiede, secondo la configurazione, circa 11 o 12 minuti. Il sistema è compatibile anche con infrastrutture a 400 volt, alle quali la vettura può adattarsi automaticamente. I valori effettivi dipendono dalle condizioni della batteria e della stazione di ricarica.

Il carattere sportivo non si limita alle prestazioni in rettilineo. La nuova AMG GT SUV introduce l'assetto AMG ACTIVE RIDE CONTROL+, dotato di stabilizzazione attiva del beccheggio e del rollio. Il sistema utilizza elementi idraulici per controllare i movimenti della carrozzeria in curva, durante le accelerazioni e in frenata, con l'obiettivo di combinare precisione di guida e comfort. È di serie sulla GT 63 SUV e disponibile a richiesta sulla GT 55 SUV.

A completare il pacchetto dinamico interviene l'asse posteriore sterzante, capace di raggiungere un angolo di sterzata di sei gradi. Alle velocità inferiori a 80 km/h le ruote posteriori sterzano in direzione opposta rispetto a quelle anteriori, favorendo l'agilità e le manovre; oltre questa soglia, seguono invece la stessa direzione, contribuendo alla stabilità. Sulle versioni GT 63 e GT 55, il sistema AMG Performance 4MATIC+ integra inoltre il torque vectoring per distribuire in modo variabile la coppia tra le ruote posteriori.

L'aerodinamica attiva riveste un ruolo altrettanto importante. Il sistema AEROKINETICS comprende uno spoiler sul tetto che modifica la propria posizione in funzione della velocità e delle condizioni di marcia, oltre a un Airpanel anteriore con lamelle mobili per gestire i flussi d'aria di raffreddamento. Alle velocità più elevate, queste soluzioni contribuiscono a migliorare la stabilità e a contenere la resistenza aerodinamica.

Il design traduce la vocazione prestazionale in proporzioni muscolose, con carreggiate ampie, passaruota pronunciati, frontale verticale e tetto ribassato che scende verso lo spoiler posteriore. La griglia specifica AMG può essere richiesta con illuminazione, mentre i fari anteriori adottano una firma luminosa a Stella e il posteriore si distingue per sei elementi circolari dal disegno ispirato alle turbine. Nonostante la silhouette dinamica, la vettura mantiene un abitacolo spazioso e un bagagliaio da 607 litri, che può arrivare a 1.740 litri abbattendo gli schienali posteriori. Sono inoltre presenti un vano anteriore da 111 litri e un frunk con capacità di 78 litri secondo la misurazione VDA.

L'ambiente interno è progettato intorno al guidatore, con una posizione di seduta ribassata e un cockpit ispirato alle sportive AMG. La dotazione comprende un display centrale da 14 pollici, un quadro strumenti digitale da 10,2 pollici e, a richiesta, uno schermo da 14 pollici per il passeggero anteriore. Il tetto panoramico in vetro SKY CONTROL può passare dalla modalità trasparente a quella opaca, mentre le possibilità di personalizzazione MANUFAKTUR includono oltre 60 vernici esclusive e diverse combinazioni cromatiche per cerchi e cinture di sicurezza.

Sul fronte digitale, il sistema MBUX basato sul Mercedes-Benz Operating System MB.OS integra gli assistenti di intelligenza artificiale ChatGPT, Microsoft Bing e Google Gemini. Le applicazioni AMG PERFORMANCE MENU, AMG SET-UP e AMG TRACK PACE permettono di monitorare i flussi energetici, personalizzare i parametri di guida e registrare dati telemetrici durante le sessioni in circuito.

L'esperienza a bordo comprende anche AMGFORCE Sport+, un programma che riproduce il sound dei motori V8 AMG sulle GT 63 e GT 55 e quello del sei cilindri sulla GT 53. Alla componente sonora si aggiungono cambiate simulate, comandi al volante e sedili con sistemi di vibrazione integrati, per rendere più coinvolgente la guida anche in assenza di un motore a combustione.

La produzione della nuova Mercedes-AMG GT SUV sarà affidata allo stabilimento di Sindelfingen, in Germania. La GT 53 SUV sarà ordinabile dal 20 ottobre 2026, mentre le versioni GT 63 e GT 55 arriveranno nella primavera del 2027. Prezzi e dettagli commerciali per il mercato italiano non sono indicati nelle informazioni diffuse.