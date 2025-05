Michael Rother: il maestro del Krautrock torna in Italia con uno straordinario tour

Uno degli artisti più influenti nella storia della musica elettronica e del krautrock sta per tornare in Italia: Michael Rother si esibirà dal vivo in tre imperdibili date a novembre 2025. Gli appassionati del genere non possono perdere l’occasione di assistere a un viaggio sonoro che abbraccerà l’intera carriera di Rother, incluso il suo lavoro con i NEU! e gli Harmonia, oltre alle opere da solista.

Il tour vedrà Rother esibirsi in tre città italiane: il 27 novembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 28 novembre al Teatro CTM di Rezzato, Brescia, e il 29 novembre al Teatro Verdi di Genova. I biglietti per questi eventi sono già in prevendita su piattaforme popolari come TicketOne e Vivaticket.

Rother, polistrumentista nato nel 1950, è un pioniere la cui influenza si estende ben oltre il suo lavoro con band iconiche. Ha iniziato la sua carriera nei Kraftwerk nel 1971, per poi co-fondare i NEU!, simbolo del krautrock, e unirsi agli Harmonia con Hans-Joachim Roedelius e Dieter Moebius dei Cluster. La sua musica ha ispirato giganti come David Bowie, Brian Eno, U2, Radiohead, Iggy Pop, Primal Scream, Sonic Youth, Stereolab e DEVO.

Le performance dal vivo di Michael Rother promettono di essere un’esperienza unica, un’odissea musicale che combina il passato e il presente in uno spettacolo che attraversa generazioni. L’imperdibile tour sarà un’occasione per rivivere il sound che ha profondamente influenzato una generazione di musicisti, un viaggio sonoro senza confini, in un omnibus fatto di sensazioni e vibrazioni in grado di attraversare lo spazio e il tempo.

Ad accompagnare Rother sul palco ci saranno musicisti di grandissimo talento: Hans Lampe (La Düsseldorf) alla batteria, Franz Bargmann (ex Camera) alla chitarra e Vittoria Maccabruni all’elettronica e voce. Questa combinazione di artisti promette di creare un’atmosfera unica e indimenticabile per i fan.

Le tre date italiane rappresentano un evento unico che riunisce il meglio del passato di Rother con nuove sonorità. La magia del krautrock tornerà a vivere in Italia grazie a un artista la cui musica non conosce tempo né confini. Per ulteriori informazioni sul tour è possibile visitare il sito della Musical Box 2.0 Promotion, ma affrettatevi: i biglietti saranno sicuramente molto richiesti!