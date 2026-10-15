A Milano le riprese di Ma come ti vesti?! Celebration, ennesimo ritorno di un cult

Le telecamere si sono accese questa mattina in Piazza Cordusio, nel cuore di Milano, per le riprese di Ma come ti vesti?! Celebration, lo speciale che segna il ritorno del celebre programma di Real Time condotto da Enzo Miccio e Carla Gozzi. Il suggestivo scenario milanese ha fatto da cornice a una giornata di ciak, confermando ancora una volta Milano come capitale della moda e della televisione italiana.



Enzo Miccio e Carla Gozzi, storici volti del programma e punti di riferimento per lo stile, guidano i protagonisti in un percorso che supera il semplice cambio d'abito per abbracciare temi di identità e autostima. Attraverso il loro inconfondibile stile, i due esperti accompagneranno i partecipanti verso una trasformazione capace di restituire il piacere di sentirsi davvero a proprio agio con ciò che si indossa.



Lo speciale celebra i diciotto anni del format, ripercorrendo l'evoluzione dello stile dal 2008 a oggi. Sarà un viaggio fra passato e presente, tra vecchi look e nuove tendenze, per raccontare come la moda sia cambiata e quanto il modo di percepirci attraverso l'abbigliamento dica di noi.



Ma come ti vesti?! Celebration è anche occasione per riconoscere il ruolo pionieristico e rivoluzionario di un format che ha modificato l'approccio televisivo al tema dello stile, portando in primo piano la consapevolezza personale unita a consigli pratici, ironia e grande empatia.



Lo speciale prodotto da Banijay Italia andrà in onda in prima serata su Real Time a dicembre, sul canale 31 del Digitale Terrestre, Sky canale 160 e Tivùsat canale 31, e sarà subito disponibile anche in streaming su discovery+.



L'attesa è alta per il ritorno di Enzo Miccio e Carla Gozzi, pronti a guidare ancora una volta il pubblico in un viaggio tra moda e autenticità.