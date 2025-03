Miley Cyrus annuncia il nuovo album “Something Beautiful”: in uscita il 30 maggio

L’attesa è finalmente terminata: il prossimo 30 maggio uscirà “Something Beautiful” (Columbia/Sony Music), il nuovo album di Miley Cyrus, una delle artiste più influenti della scena pop internazionale. L’annuncio ha subito acceso l’entusiasmo dei fan, pronti a scoprire il nuovo capitolo musicale della cantante statunitense.

“Something Beautiful”, da oggi disponibile in pre-order, arriverà sul mercato in più formati per soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati di musica. Oltre alla versione digitale, l’album sarà acquistabile in CD, vinile nero standard, Vinile Clear (esclusiva Discoteca Laziale) e Vinile Translucent Red (esclusiva Sony Music Store). Questa varietà di formati dimostra l’attenzione della cantante per i collezionisti e per chi ama la musica in versione fisica.

L’album, composto da 13 tracce inedite, vanta una produzione di altissimo livello: oltre alla stessa Miley Cyrus, a lavorare sul progetto c’è Shawn Everett, produttore noto per la sua capacità di sperimentare e innovare il sound. La collaborazione tra i due promette un mix di sonorità uniche e un album che potrebbe segnare una nuova fase nella carriera della cantante.

Non solo musica, ma anche estetica e narrazione visiva: l’artwork dell’album rappresenta perfettamente il concept di “Something Beautiful”. Miley Cyrus, immortalata dal celebre fotografo Glen Luchford, indossa un abito couture del 1997 di Thierry Mugler. Un dettaglio che non è casuale: l’abito richiama l’estetica audace dell’artista e il suo spirito ribelle, caratteristiche che da sempre la contraddistinguono.

Con “Something Beautiful”, Miley Cyrus si prepara a regalare al pubblico un progetto che promette di essere intenso, innovativo e visivamente impattante. L’attesa è già alle stelle: non resta che segnare la data sul calendario e prepararsi ad un nuovo viaggio musicale firmato Miley Cyrus.