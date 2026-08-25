Mission E-Dry di Eleveit: leggerezza e protezione per il mototurismo di ogni stagione

Eleveit Mission E-Dry rivoluziona gli stivali touring: comfort, impermeabilità e protezione avanzata in ogni stagione. Ideale per viaggi lunghi e vari percorsi.

Il nuovo stivale Touring di Eleveit, Mission E-Dry, porta una ventata di innovazione nel mondo del mototurismo unendo leggerezza, impermeabilità e protezione in un design moderno e tecnologico. Progettato per affrontare qualsiasi percorso e stagione, Mission E-Dry accompagna ogni motociclista garantendo comfort costante sia alla guida che durante le pause.

Ogni viaggio in moto inizia molto prima dell'accensione del motore. Inizia dalla scelta dell'equipaggiamento giusto, quello capace di accompagnare il motociclista per centinaia di chilometri senza affaticarlo, proteggendolo dalle condizioni atmosferiche e offrendo un comfort costante sia durante la guida sia nelle soste.

Mission E-Dry si distingue grazie alla tomaia realizzata in microfibra e rete ad alta traspirabilità, che permette un'eccellente circolazione dell'aria e assicura comfort anche sulle lunghe distanze. La struttura plissettata segue i movimenti della caviglia e riduce l'affaticamento, rendendo lo stivale piacevole da indossare per l'intera giornata.

Sotto la pioggia, entra in gioco la membrana E-Dry: impermeabile e traspirante impedisce all'acqua di penetrare, mantenendo il piede sempre asciutto grazie anche alla fodera in poliestere che espelle l'umidità. Questo equilibrio di materiali offre comfort in condizioni climatiche variabili e rende Mission E-Dry ideale per l'uso durante tutto l'anno.

Sicurezza e stile avanzati caratterizzano il design dello stivale, con una protezione tibia in rete 3D che unisce tecnologia, funzionalità e estetica moderna, alleggerendo il prodotto e valorizzandone il look. Le zone maggiormente esposte agli urti come tallone, puntale, malleoli e tibia sono tutte rinforzate, mentre la parte destinata al contatto con la leva del cambio utilizza un inserto in poliuretano saldato per una resistenza superiore senza appesantire la calzatura.

La calzata personalizzata è garantita dalla combinazione di zip interna e ampia fascia in velcro, soluzione che facilita l'indossamento, aumenta la protezione e permette di adattare lo stivale a diverse misure di polpaccio, per una vestibilità stabile e precisa.

Tra i punti di forza spicca la suola Extreme Lite, progettata per ridurre il peso generale senza compromessi su stabilità e durata: la suola in gomma con battistrada pronunciato assicura un'aderenza elevata su ogni superficie, mentre l'intersuola in EVA migliora l'assorbimento degli urti contribuendo alla leggerezza e al comfort.

Mission E-Dry è disponibile nelle taglie dalla 39 alla 48 al prezzo consigliato di 224,90 euro, acquistabile presso i rivenditori del marchio e sull'eCommerce ufficiale. Uno stivale che si propone come alleato ideale per il mototurismo, capace di adattarsi alle esigenze del motociclista contemporaneo e di accompagnarlo in totale sicurezza e comfort ovunque scelga di andare.