Roberto Cacciapaglia, concerti dal vivo e un invito alla pace con No More Violence

Roberto Cacciapaglia, tra i compositori e pianisti più innovativi della scena internazionale, si prepara a incantare il pubblico italiano con una nuova serie di concerti outdoor piano solo, proponendo una selezione di opere inedite e i suoi brani più amati. L'artista sarà protagonista di alcune tra le principali rassegne e festival musicali della penisola, con appuntamenti a partire da domani, 26 agosto, a Bari per la Rassegna di arte e cultura popolare dei 5 continenti, e proseguendo con le date fissate a Ostuni il 28 agosto per il Festival Piano Lab, a Grezzana il 12 settembre per il Soglia Festival, Roccella Ionica il 19 settembre per un esclusivo concerto in trio, fino al 3 ottobre a Venezia in occasione del Festival delle Idee.



L'attenzione è puntata sulla sua ultima uscita discografica, No More Violence, distribuita da Believe, un brano che si propone come un invito universale alla pace. Disponibile sia sulle principali piattaforme digitali che in radio, il brano è stato presentato live tra aprile e maggio, accompagnato da un videoclip diretto da Eleonora Capitani. Nel video, il pubblico non è semplice spettatore ma diventa parte integrante dell'opera, in un crescendo corale capace di trasmettere una forte dimensione collettiva e di consapevolezza.



No More Violence è un'invocazione, un inno, un invito alla pace e a fermare la violenza di qualsiasi genere, un messaggio semplice e universale che la musica trasforma in un'esperienza condivisa. Le immagini dell'opera accompagnano la componente minimalista della composizione, descritta dallo stesso Cacciapaglia come un seme sonoro, una sorta di mantra rivolto alla sensibilità di ciascuno.



Il brano è stato composto e diretto da Roberto Cacciapaglia (voce e pianoforte Steinway D274), con la partecipazione di Clarissa Marino (violoncello ed electric cello), il Celestia Ensemble (doppio quartetto d'archi e ensemble vocale), Gianpiero Dionigi ai live electronics e la voce recitante di Auriel Eagleton. La registrazione è avvenuta al Teatro Niccolini di Firenze e il mix è stato curato da Pino Pischetola presso il Pinaxa Studio.



Roberto Cacciapaglia si conferma artista poliedrico, capace di fondere scrittura classica e sperimentazione elettronica. Da sempre attento all'interazione tra tradizione e contemporaneità, il musicista milanese vanta una carriera che include collaborazioni con le principali orchestre internazionali e artisti di ogni disciplina. Tra le sue opere più note, Sonanze, Sei note in Logica e Generazioni del Cielo, oltre ai progetti con la Royal Philharmonic Orchestra di Londra come Quarto Tempo e Ten Directions. La sua musica ha fatto da colonna sonora a eventi internazionali come Expo Milano 2015, alle Olimpiadi e a numerose inaugurazioni di rilievo.



Nel 2024 ha pubblicato Time To Be (Virgin Music Group), accolto nelle prime posizioni delle classifiche internazionali e presentato in anteprima con il Time To Be Tour nei principali teatri italiani. Il disco rappresenta un ulteriore passo nella sua ricerca di linguaggi musicali che uniscano emozione e introspezione. Le sue composizioni sono state scelte anche dal mondo della moda, come nel caso della collaborazione con Stella McCartney, e dallo sport, accompagnando le vittorie delle Farfalle Azzurre della ginnastica ritmica italiana.



Un calendario fitto di appuntamenti live attende ora il pubblico italiano, offrendo la possibilità di vivere da vicino l'esperienza sonora unica di Cacciapaglia. Le date dei concerti e le informazioni sui biglietti sono disponibili sul sito ufficiale dell'artista.



Con No More Violence, Cacciapaglia rinnova il suo impegno per una musica che oltrepassa ogni barriera, trasformandosi in autentico veicolo di pace e consapevolezza per tutte le generazioni.