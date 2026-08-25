Monferrato On Stage: gran finale ad Albugnano e Camerano Casasco tra musica e arte

Grande attesa per il weekend conclusivo dell'undicesima edizione di Monferrato On Stage, la rassegna itinerante che valorizza cultura, musica ed eccellenze gastronomiche del Monferrato. L'evento, creato dalla Fondazione MOS ETS, unisce territori e comunità tra le province di Torino, Asti e Alessandria, offrendo eventi unici che intrecciano arte, vino e tradizioni locali.

Venerdì 28 agosto Albugnano ospita per la prima volta la rassegna con lo spettacolo speciale "Quattro donne per quattro vini", interpretato dall'attrice Chiara Buratti e con la partecipazione di Ettore Scarpa come narratore. Il monologo, adattato per l'occasione e ispirato al celebre brano "Four Women" di Nina Simone, rende omaggio alle donne e ai vini simbolo del Monferrato, offrendo un percorso emozionante tra teatro, musica elettronica e suggestioni sensoriali. La regia è affidata a Tommaso Massimo Rotella, con costumi di Alessandra Maregazzi, copricapi firmati Doria1905 e profumi di Hilde Soliani. L'ingresso è gratuito, lo spettacolo inizia alle 21.30 e, dalle 19.00, sarà possibile gustare specialità locali e vini d'eccellenza curati da Monferrato Rural Food e dall'Enoteca Regionale dell'Albugnano.

Sabato 29 agosto il gran finale a Camerano Casasco, nella cornice del Parco Conte di Camerano, con il concerto di Andrea Cerrato, giovane cantautore pop che promette un live coinvolgente capace di unire pubblico di tutte le età. Ad aprire la serata sarà Camilla Musso alle 21.15, seguita dal concerto principale alle 22.00. Durante l'evento, le opere astratte di Pablo T, maestro internazionale dell'Astrattismo Extrasensoriale, saranno proiettate, regalando un contesto artistico innovativo al festival.

Entrambe le serate sono arricchite dalla mostra fotografica interattiva "Pictures of You - On the road", realizzata da Henry Ruggeri e Rebel House in collaborazione con Chiara Buratti. Grazie all'app Notaway, le fotografie dedicate alle icone della musica internazionale prendono vita tramite contenuti video esclusivi creati dal giornalista e scrittore Massimo Cotto, figura storica del giornalismo musicale italiano, scomparso nel 2024. "Massimo aveva creduto subito in questo progetto e si era divertito a costruirlo insieme, con quell'entusiasmo che aveva sempre quando si parlava di musica", racconta Henry Ruggeri. Chiara Buratti aggiunge: "Henri e Massimo sono lo scatto che ferma e la parola che rimette in movimento. Niente di più bello che l'uno sia il prolungamento dell'altro".

Monferrato On Stage si conferma un evento unico, capace di intrecciare suoni, sapori, paesaggi e sostenibilità grazie all'impegno di volontari, partner e istituzioni come il Consiglio Regionale del Piemonte e numerosi enti locali e regionali. La rassegna, nata nel 2016 da un'idea di Cristiano Massaia, è diventata un punto di riferimento per la promozione identitaria e la diffusione del patrimonio artistico e gastronomico del Monferrato. Sostenibilità, equità, valorizzazione e coinvolgimento delle comunità locali restano i suoi capisaldi, mentre musica e cultura proseguono a essere il filo conduttore di questa esperienza condivisa.