TEKKEN 8 accoglie Bob: il nuovo personaggio del Season Pass 3 tra giustizia e karatè

Bob entra in TEKKEN 8 con il Season Pass 3, portando velocità, potenza e uno stile unico tra lotte e giustizia. Disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Il roster di TEKKEN 8 si arricchisce con l'arrivo di Bob, nuovo personaggio incluso nel Season Pass 3. Il lottatore è celebre per il suo straordinario mix di velocità, potenza e Freestyle Karate, caratteristiche che lo rendono uno dei combattenti più versatili e amati della serie. Tornando sulla scena dopo i gravi infortuni subiti nello scontro con Bryan durante gli eventi dell'ultimo capitolo, Bob si prepara a un nuovo percorso ricco di sfide e avventure.

Nel nuovo titolo, Bob incrocia la propria strada con Kazuya Mishima e le sue ambizioni di dominio globale. Nonostante le ombre delle grandi battaglie, Bob decide di mettere la sua forza al servizio dei più deboli, utilizzando il proprio business nel settore della ristorazione per aiutare chi si trova in difficoltà. Per questo, fra i cittadini è conosciuto anche come Onigiri Saviour.

Guidato da un profondo senso di giustizia e dal suo autoproclamato fisico perfetto, Bob si prepara a contrastare i piani di Kazuya e lottare per ristabilire l'equilibrio. Il personaggio mantiene il carisma che già aveva conquistato i fan nei precedenti capitoli e si presenta con nuove mosse e animazioni che sfruttano appieno le potenzialità tecniche di PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Bob fa parte del Season Pass 3 di TEKKEN 8, che vede già disponibile Kunimitsu e includerà in futuro altri due personaggi: Roger Jr. e Yujiro Hanma. Per i giocatori che desiderano provare subito le sue caratteristiche, Bob è acquistabile anche separatamente rispetto al pass.

TEKKEN 8 continua così a espandere il suo universo, offrendo contenuti freschi e nuove esperienze di gioco a una community globale sempre più appassionata.