“Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”: Fabio Caressa Conduce un nuovo show su Sky

Tutto pronto per il nuovo show di Sky, “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, che approderà sugli schermi a partire da giovedì 29 maggio. Lo show sarà trasmesso su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche in simulcast su TV8.

Alla conduzione ci sarà Fabio Caressa, al suo esordio come presentatore di un programma di intrattenimento. Questo show si presenta come un strategy game che non è solo una sfida, ma anche un esperimento sociale. Dodici persone comuni affronteranno la giungla malese, armate solamente del minimo indispensabile per la sopravvivenza. Ma c’è una svolta intrigante: dovranno resistere a tentazioni irresistibili, poiché ogni cedimento si tradurrà in una riduzione del montepremi finale.

Il programma promette di esplorare una domanda affascinante: chi penserà a se stesso e chi al bene del gruppo? I partecipanti saranno messi alla prova non solo dalle dure condizioni della giungla, ma anche dalle provocazioni di ospiti illustri come Giorgio Locatelli, Asia Argento ed Enzo Miccio.

Il pubblico potrà seguire le avventure di “Money Road” ogni giovedì alle 21:15. Inoltre, ogni episodio sarà sempre disponibile on demand per chi desidera recuperare o rivivere le emozioni della trasmissione. Per essere sempre aggiornati e partecipare alle discussioni online, basterà seguire l’hashtag ufficiale #MoneyRoad.