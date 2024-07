Monferrato On Stage: Musica, Gastronomia, e Accessibilità

La nona edizione della rassegna Monferrato On Stage continua a stupire e coinvolgere il pubblico con un mix irresistibile di eventi che esplorano il territorio del Monferrato attraverso la musica, l’arte, i sapori, la sostenibilità, l’accessibilità e l’integrazione.

La prossima tappa di questa avventura unica si terrà a Cavagnolo, in provincia di Torino, il 20 luglio, con Manuel Agnelli in concerto. Questa sarà un’occasione imperdibile per godersi la musica live in Piazza Vittorio Veneto, insieme alle prelibatezze gastronomiche offerte dall’Associazione commercianti di Cavagnolo.

Ma le sorprese non finiscono qui: a Piea, in provincia di Asti, ci aspettano tre speciali appuntamenti dal 26 al 28 luglio. Tra questi, spiccano il Metal Midnight Forest, la Notte delle Chitarre dedicata ai Van Halen e il concerto di Edoardo Bennato, il primo totalmente accessibile in Piemonte grazie alla consulenza della CPD Consulta per le Persone in Difficoltà.

La collaborazione con il progetto SNODI. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero aggiunge un tocco di territorialità al festival, offrendo un’ampia gamma di eventi che abbracciano la cultura locale e coinvolgono giovani talenti monferrini.

La Fondazione MOS, nata nel 2020, si impegna a promuovere un senso di appartenenza nel territorio del Monferrato attraverso una serie di iniziative culturali come il Monferrato On Stage, che grazie al sostegno di enti locali, istituzionali e regionali, è diventato un marchio riconoscibile nel panorama musicale grazie alla direzione artistica musicale di Ettore Caretta.

Non mancheranno, inoltre, i fari della produzione di SPACE CANNON VH, testimonianza dell’eccellenza del territorio monferrino, e il rinnovato cocktail bar Cocchi Bosso, che offrirà ai partecipanti esperienze gustative uniche.

Questo entusiasmante viaggio alla scoperta del Monferrato continuerà a Roatto, Cantarana, Portacomaro e si concluderà a Cortazzone il 31 agosto, offrendo al pubblico una serie di eventi gratuiti che uniranno musica di alta qualità e tradizioni locali.