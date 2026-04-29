Motorola svela la nuova razr 70 Family, moto g87 e la Brilliant Collection

Motorola presenta razr 70 ultra, plus e standard, il nuovo moto g87 con fotocamera da 200MP e la lussuosa Brilliant Collection con cristalli Swarovski.

Motorola rinnova la sua gamma con tre novità di rilievo: razr 70 Family, moto g87 e una speciale Brilliant Collection arricchita da cristalli Swarovski.

La nuova razr 70 Family espande la tradizione dei foldable Motorola, portando un design raffinato e tecnologie di punta. Razr 70 ultra, il modello più potente, si distingue per un display esterno full-access da 4 pollici e un sistema fotografico triplo da 50MP potenziato dall'intelligenza artificiale. Il display interno Extreme AMOLED misura ben 6,96 pollici e la batteria da 5000mAh supporta una ricarica ultra-veloce da 68W. Il device sfoggia finiture di lusso, tra cui Alcantara o legno naturale, protette da Gorilla Glass Ceramic.

Razr 70 plus offre un ampio display esterno da 4 pollici e fotocamera da 50MP, con prestazioni elevate grazie al processore Snapdragon 8s Gen 3. Il display interno Extreme AMOLED da 6,90 pollici integra Dolby Vision per immagini vivide, mentre la ricarica rapida assicura praticità ed eleganza. Il razr 70, più accessibile, unisce un display esterno da 3,63 pollici a una batteria da 4800mAh e altoparlanti Dolby, offrendo durata e solidità grazie a una cerniera rinforzata in titanio. Disponibile in colorazioni Pantone accattivanti, punta sulla versatilità per l'uso quotidiano.

Il nuovo moto g87 ridefinisce gli standard della fascia media. Il dispositivo propone una fotocamera da 200MP e un display Extreme AMOLED 1.5K da 6,78 pollici, il più luminoso mai visto su un moto g. L'audio risulta del 280% più potente rispetto alla generazione precedente e la protezione contro acqua e polvere raggiunge i livelli IP66, IP68 e IP69. Motorola punta così alla democratizzazione della tecnologia: offrire agli utenti più potenza, creatività e prestazioni nei momenti che contano di più.

La nuova Brilliant Collection eleva il concetto di dispositivo tecnologico trasformando motorola signature e moto buds 2 plus in veri oggetti di gioielleria. Ispirata alle costellazioni, la collezione utilizza cristalli Swarovski color Ametista incastonati in un pattern 3D, abbinati alla tonalità Pantone Violet Indigo e a una finitura che ricorda la seta. Questo sodalizio tra tecnologia e lusso vuole evocare la tranquillità e la meraviglia di un cielo notturno.

I prezzi partono da 1499 euro per razr 70 ultra, 1199 euro per razr 70 plus, 999 euro per razr 70 e 449 euro per moto g87. La Brilliant Collection sarà disponibile a partire da 1399 euro. Tutte le novità saranno presto disponibili in Italia presso retailer selezionati e sul sito ufficiale Motorola.

Questa nuova gamma sottolinea la volontà del brand di unire design, innovazione e accessibilità, offrendo soluzioni per ogni esigenza, dallo stile più sofisticato alla tecnologia alla portata di tutti.