Moulinex lancia Ever Fry: la nuova generazione di friggitrici ad aria con tecnologia a infrarossi

Moulinex rivoluziona la cucina domestica presentando Ever Fry, la nuova gamma di friggitrici ad aria dotate di tecnologia INFRA HEAT, pensata per offrire risultati extra croccanti fuori e succosi dentro, in pochi minuti. Grazie all'innovativo sistema di cottura a infrarossi, gli alimenti acquistano una superficie dorata mantenendo consistenza e sapore, riducendo al contempo i tempi rispetto alle classiche friggitrici ad aria.



Il calore infrarosso agisce in modo rapido ed efficace, favorendo una distribuzione uniforme che consente di preparare portate abbondanti in tempi ridotti. Un'altra caratteristica distintiva è la rapidità di riscaldamento: la temperatura viene raggiunta fino a quattro volte più velocemente rispetto ai precedenti modelli Moulinex, garantendo praticità ogni giorno.



Tutti i modelli Ever Fry includono un visore che permette di monitorare la cottura senza mai aprire il cestello, mantenendo costante la temperatura e semplificando l'intera esperienza in cucina. La facilità si estende anche alla pulizia: il cestello antiaderente è lavabile in lavastoviglie, velocizzando le operazioni di manutenzione senza compromettere i risultati.



Per chi cerca ispirazione, l'app gratuita My Moulinex mette a disposizione oltre 100 ricette illustrate passo dopo passo, oltre a suggerimenti pratici.



La gamma Ever Fry si compone di vari modelli, pensati per rispondere a ogni esigenza:



- Ever Fry XXL Surface: ampia superficie di cottura in formato compatto. Ideale per preparare una pizza fino a 31 cm di diametro o fino a 1,2 kg di patatine, grazie alla doppia resistenza che assicura cotture omogenee senza dover girare gli alimenti. Dieci programmi automatici lo rendono un vero tuttofare in cucina.



- Ever Fry Dual Flex: massima flessibilità con due zone di cottura indipendenti e asimmetriche (5 L e 3,5 L), oppure una zona unica da 9 L per portate voluminosissime. La tecnologia INFRA HEAT nelle due resistenze superiori assicura dorature perfette e pulizia facilitata tramite sistema Genius.



- Ever Fry XXL Dual: due cestelli indipendenti permettono di cucinare portate diverse in contemporanea, con la funzione di cottura sincronizzata che assicura preparazioni pronte insieme. Spazio XXL (11 L) e pulizia semplificata grazie al sistema Genius.



- Ever Fry Trio: ideale per chi vuole portare in tavola un intero menu grazie a tre zone di cottura indipendenti e una capacità totale di 12 L. Il divisore removibile e la funzione SYNC permettono di gestire diverse ricette simultaneamente, garantendo la massima versatilità.



I prezzi consigliati variano da 159,99 euro per la versione XXL Surface fino a 299,99 euro, a seconda del modello scelto. Tutti i prodotti si distinguono per qualità, innovazione e design, proseguendo la tradizione Moulinex di facilitare e rendere più creativa la vita in cucina.



Fino al 30% più croccanti e fino a quattro volte più rapidi nei tempi di riscaldamento, secondo i test condotti dall'azienda, con l'obiettivo di rendere ogni preparazione semplice e gustosa per tutta la famiglia.