MSI Vector 17 HX AI A2XW: laptop di potenza, precisione e affidabilità per professionisti

MSI presenta il nuovo laptop Vector 17 HX AI A2XW, ideale per professionisti; prestazioni elevate con CPU Intel Core Ultra 2a generazione e GPU NVIDIA RTX 5090.

MSI lancia oggi il nuovo laptop Vector 17 HX AI A2XW, un dispositivo progettato per garantire potenza, precisione e affidabilità anche nei contesti lavorativi più esigenti. Dotato di processore Intel Core Ultra 9 275HX di seconda generazione e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5090, il nuovo laptop della serie Vector è pensato per chi necessita di performance elevate in ogni situazione.

Il Vector 17 HX AI A2XW è studiato per gestire con agilità carichi di lavoro complessi, offrendo prestazioni rapide e costanti anche durante le attività più impegnative. Il display da 17 pollici QHD+ (2560x1600) con refresh rate a 240Hz promette una qualità visiva elevata, ideale per sviluppo software, analisi avanzata e simulazioni.

Tra le tecnologie integrate spiccano la MSI OverBoost Ultra, che nei momenti di massimo carico combina la potenza di CPU e GPU per raggiungere fino a 250W, e il sistema Cooler Boost 5 che assicura il raffreddamento di entrambe le componenti chiave, favorendo l'efficienza e la continuità operativa anche sotto pressione.

Il nuovo modello si propone come punto di riferimento non solo per il gaming, ma anche per chi lavora nei settori business, creativi e scientifici, senza compromessi tra prestazioni e affidabilità. MSI continua così a consolidare la propria posizione di brand leader nella ricerca e sviluppo di tecnologie avanzate, portando innovazione al servizio di una clientela eterogenea e sempre più esigente.