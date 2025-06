MV KILLA: torna con “KSFA”, il suo nuovo singolo fuori oggi ovunque

MV Killa, uno dei nomi di spicco della scena rap italiana, torna a far parlare di sé con il lancio del suo atteso singolo “KSFA”, disponibile da oggi sotto l’etichetta Warner Music Italy. Questo nuovo brano segna un ritorno in grande stile per l’artista, conosciuto per la sua penna affilata e la sua scrittura irriverente che, come sempre, non fa sconti a nessuno.

MV Killa, con la sua caratteristica ironia, sfida gli stereotipi e celebra il riscatto sociale di chi, come lui, è riuscito ad affermarsi senza compromessi, mantenendo un’autenticità inalterata. Questo spirito di autocelebrazione intelligente è accompagnato da un suono che, in appena due settimane dalla prima anticipazione sui social, ha già conquistato TikTok, trasformandosi in un trend virale.

A supportare “KSFA”, un videoclip ufficiale già online e un mini documentario pubblicato su Instagram, che offre un’intima visione del processo creativo dietro al brano. Il documentario include anche contenuti esclusivi dal backstage del concerto della SLF al Palapartenope e momenti inediti dallo studio di registrazione.

“KSFA” arriva dopo “WE THE SQUAD Vol. 2” con la SLF e “FEDE II”, capitoli importanti nella carriera di MV Killa che hanno consolidato la sua fama a livello nazionale. L’album più recente, “FEDE”, è stato rilasciato il 28 aprile 2023 e ha visto la partecipazione di artisti come Ghali, Yung Snapp, Tony Boy, DrefGold e CLARA, arricchendo la proposta musicale dell’artista con collaborazioni di rilievo.

Nato a Napoli il 25 novembre 1995, MV Killa si è avvicinato all’hip hop a 14 anni, lasciandosi influenzare dalla musica d’oltreoceano. Dopo i primi passi nella scena locale, nel 2019 fonda il collettivo SLF (Solo La Fam) con Lele Blade, Yung Snapp e Vale Lambo e pubblica il suo primo street album “Giovane Killer”. Le collaborazioni illustri, tra cui quelle con Guè, Geolier e Madman, completano un profilo artistico ricco e variegato.

L’uscita di “KSFA” segna un nuovo capitolo nella carriera di MV Killa, un artista che continua a ridefinire i confini del rap italiano con uno stile unico e inconfondibile. Il pubblico si prepara ad accoglierlo nuovamente sulle scene, pronto a saltare al ritmo dei suoi nuovi successi.