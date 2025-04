NAPOLEONE: annuncia “JOLIE”: il singolo che anticipa il nuovo progetto

Il cantautore campano Davide Napoleone, conosciuto semplicemente come Napoleone, continua a ridefinire i confini del pop italiano con il suo sound internazionale e stratificato. Dopo aver concluso il 2024 insieme alla celebre Teresa De Sio con una rivisitazione del suo classico “Voglia ‘e Turnà”, Napoleone annuncia oggi l’uscita del suo nuovo singolo “Jolie”, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 2 maggio.

Con “Jolie”, Napoleone torna a raccontare una storia d’amore con lo stile unico che lo contraddistingue, mescolando atmosfere partenopee con emozioni che spaziano sotto cieli stranieri. La canzone si presenta come un “racconto notturno” intriso di malinconia e autenticità, esplorando legami complessi attraverso motivi di addii e ritorni tra Napoli e Parigi. Napoleone utilizza un linguaggio ibrido, tessendo una narrazione intensa e nostalgica.

Precedentemente, Napoleone aveva pubblicato la sua versione moderna di “Voglia ‘e Turnà”, coinvolgendo Teresa De Sio stessa in una produzione caratterizzata da un groove disco-funky. Questo omaggio al repertorio di De Sio ha sottolineato la capacità di Napoleone di dialogare con diverse generazioni attraverso la musica.

La carriera di Napoleone non si ferma alla produzione personale. Da autore poliedrico, ha lavorato con numerosi artisti del panorama musicale italiano, come Michele Bravi, Samuel Romano dei Subsonica, Gaia Gozzi e Chiara Galiazzo. Inoltre, come produttore e autore, ha collaborato al terzo disco della cantautrice Giorgieness e si è cimentato nella realizzazione di colonne sonore per la televisione.

Nel 2023, Napoleone ha continuato ad ampliarsi musicalmente grazie a significative collaborazioni come quella con Guè nel brano “Capa Tosta” e nel recente featuring “Hit Mania”. La sua capacità di fondere passato e presente culmina con le tracce di ispirazione tradizionale e moderna, una dualità che resta emblematica del suo stile.

Con “Jolie”, Napoleone si prepara a incantare nuovamente il pubblico, offrendo un’altra pagina emozionante della sua continua evoluzione artistica. L’appuntamento con il nuovo singolo è fissato per il 2 maggio, segnando l’inizio di un nuovo capitolo musicale per il cantautore, che promette di trasportare gli ascoltatori in un viaggio fatto di ricordi, passioni e sogni condivisi.