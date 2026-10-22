No Problem Kit, calze e catene da neve per affrontare l’inverno in sicurezza

Calze e catene da neve No Problem Kit: modelli omologati, montaggio semplice e soluzioni per auto, camper, furgoni e van.

Con l’arrivo della stagione fredda, preparare l’auto alle condizioni invernali significa anche scegliere i dispositivi antislittamento più adatti alle proprie esigenze. No Problem Kit, marchio distribuito da MAK S.p.A., propone una gamma di calze e catene da neve pensata per diverse tipologie di veicoli, dalle city car ai camper, per affrontare neve e ghiaccio con maggiore tranquillità.

Le NO PROBLEM KIT Snow Socks sono calze da neve realizzate in tessuto tecnico, progettate per offrire aderenza su superfici innevate e ghiacciate. Leggere, silenziose e facili da montare, rappresentano una soluzione pratica anche per le vetture non catenabili. Sono particolarmente indicate per chi utilizza pneumatici estivi o All-Season e vuole avere a bordo un dispositivo pronto all’uso in caso di necessità.

Un aspetto importante riguarda l’omologazione: le calze da neve No Problem Kit sono testate e omologate secondo la normativa UNI EN 16662-1:2020, che ne riconosce la validità legale al pari delle catene nelle zone in cui è previsto l’obbligo di dispositivi invernali.

La gamma comprende diverse soluzioni, ciascuna caratterizzata da specifiche peculiarità. Multigrip The Original è il modello di punta e si distingue per la banda laterale colorata su entrambi i fianchi dello pneumatico, che facilita l’autocentratura durante il montaggio. Disponibile in numerose taglie e applicazioni, è progettato per adattarsi alle diverse esigenze degli automobilisti.

Tra le novità figura Multigrip Light 2.0, evoluzione del tessuto utilizzato per The Original. La struttura mantiene la geometria a creste e valli, mentre l’impiego di speciali filati a sezione variabile consente di adattare il dispositivo a un maggior numero di misure di pneumatici.

Per chi cerca una soluzione versatile c’è RE-Grip, progettata per adattarsi a diverse dimensioni degli pneumatici e disponibile dall’autunno 2026. Il prodotto ha ottenuto l’omologazione ON5121 nel 2008 ed è testato e omologato anche secondo la norma UNI EN 16662-1:2020.

La proposta include inoltre EZ Urban, caratterizzata da un tessuto con nanotecnologia pensato per offrire comfort di guida e protezione delle ruote e dei sistemi ABS ed ESP, e EZ Motion, altra novità di gamma. Quest’ultima è una calza da neve silenziosa e semplice da installare, utilizzabile anche sulle vetture non catenabili. Il tessuto tecnico è studiato per assicurare una guida senza vibrazioni, senza danneggiare le parti meccaniche del veicolo, le ruote o i sistemi ABS ed ESP. Anche EZ Motion è omologata secondo la normativa UNI EN 16662-1:2020.

Le calze Snow Socks sono disponibili in numerose misure, per coprire la maggior parte delle auto circolanti, con versioni dedicate anche a camper, furgoni e van.

Accanto alle soluzioni in tessuto, No Problem Kit propone le Snow Chains, catene da neve con cavo flessibile, battistrada a rombo e dispositivo di tensionamento autobloccante. Il montaggio si completa in quattro semplici passaggi, mentre la gamma comprende versioni da 7 e 9 millimetri e la variante TR, compatibili con cerchi da 12 a 21 pollici. Anche queste catene sono equiparate per legge alle calze da neve.

Con l’avvicinarsi dell’inverno, il cambio gomme diventa quindi l’occasione ideale per verificare la dotazione dell’auto e scegliere in anticipo il dispositivo più adatto. Le date dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi invernali variano in base al Paese e alla zona: organizzarsi per tempo permette di arrivare preparati alle prime nevicate, evitando di dover cercare una soluzione all’ultimo momento.



