Nuova Audi Q7 e A6 allroad: l'eccellenza prende vita nel cuore della Toscana

Audi presenta in Toscana le nuove Q7 e A6 allroad, due modelli che interpretano l'eccellenza premium con innovazione, piacere di guida e versatilità unici.

Nel suggestivo scenario delle colline del Casentino, dove la natura, la cultura e la tradizione convivono in perfetto equilibrio, Audi ha presentato ufficialmente al pubblico italiano la nuova Audi Q7 e la nuova Audi A6 allroad. Per questo importante reveal nazionale, il Marchio dei quattro anelli ha scelto la cornice di Borgo Corsignano, nel cuore della campagna toscana, un luogo che incarna l'autenticità e l'armonia con il territorio.

La scelta della Toscana non è casuale: Audi ha voluto raccontare queste nuove generazioni di veicoli valorizzando una regione ricca di storia, carattere e identità, capace di evolversi nel tempo preservando la propria essenza, proprio come i due modelli protagonisti dell'evento.

Con il lancio della nuova Audi Q7 e della nuova Audi A6 allroad, la casa automobilistica rafforza ulteriormente la propria offerta nel segmento premium. Sebbene i due modelli presentino personalità e vocazioni differenti, entrambi condividono i medesimi valori fondanti: il progresso tecnologico, la qualità costruttiva, la versatilità e il piacere di guida. Si tratta di due interpretazioni complementari della libertà di movimento, progettate per accompagnare ogni cliente in qualsiasi contesto garantendo i più alti livelli di comfort, innovazione e sicurezza.

A ventun'anni dal debutto del primo SUV nella storia del marchio, la nuova Audi Q7 conferma il proprio ruolo di assoluto riferimento nel segmento dei SUV di lusso. Questa evoluzione si distingue per un design ancora più vigoroso, un'abitabilità capace di ospitare fino a sette posti e contenuti tecnologici all'avanguardia. L'esperienza di viaggio è elevata al massimo livello grazie a motorizzazioni elettrificate, sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione e soluzioni digitali avanzate che assicurano efficienza e benessere in ogni situazione. All'interno, l'abitacolo raffinato e accogliente interpreta la mobilità contemporanea come uno spazio interamente dedicato alla qualità della vita a bordo.

Giunta alla sua quinta generazione, la nuova Audi A6 allroad rinnova una formula unica nel panorama automobilistico che dura da ventisette anni. Nata per unire la raffinatezza di una grande station wagon alle straordinarie capacità di una vettura pronta ad affrontare qualsiasi percorso, la vettura si conferma leader tra le all terrain premium. Il design muscolare, la celebre trazione integrale permanente quattro e le sospensioni pneumatiche adattive permettono di muoversi con la stessa naturalezza nel traffico urbano, nei lunghi viaggi e sui tracciati meno convenzionali. Il tutto senza rinunciare all'eleganza, allo spirito di esplorazione e all'efficienza garantita dalle motorizzazioni elettrificate.

Il fascino di Borgo Corsignano ha fatto da sfondo a un incontro che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti d'eccezione, tra cui esponenti del mondo imprenditoriale, professionisti, stakeholder, clienti e personalità della cultura e del lifestyle. Tra i volti noti presenti alla serata figurano le attrici Laura Chiatti e Alessandra Mastronardi, la designer Michela Bruni Reichlin, Raffaello Napoleone di Pitti Immagine, Renzo Cotarella, Direttore di Marchesi Antinori, e il business lawyer Antonello Lupo.

Guidata da una visione orientata all'innovazione, alla sostenibilità e al principio del "Vorsprung durch Technik", Audi continua a plasmare il futuro della mobilità globale. Forte di una storia centenaria e di un impegno che nel 2026 vede il marchio debuttare ufficialmente con una propria squadra nel Campionato di Formula 1, il Gruppo Audi – che comprende anche Lamborghini, Bentley e Ducati – conferma la propria leadership globale e il DNA profondamente votato agli sport motoristici.