Nuova Renault 5 E-Tech Electric: efficienza e autonomia a partire da 24.950 euro

Renault presenta la nuova gamma Renault 5 E-Tech Electric, una soluzione che punta a conquistare il mercato dell'elettrico grazie a efficienza, autonomia e versatilità, fin dal modello d'accesso. Gli ordini sono ufficialmente aperti e presto saranno disponibili novità tecniche che porteranno il prezzo base a 24.950 euro.

La nuova gamma offre versioni ottimizzate con significativi miglioramenti in termini di autonomia. Le declinazioni Urban Range da 40 kWh e Comfort Range da 52 kWh beneficiano di ottimizzazioni tecniche e aerodinamiche, che consentono di raggiungere rispettivamente 315 km e 430 km di autonomia nel ciclo WLTP.

Un'altra importante novità è l'introduzione della versione d'ingresso denominata Five, dotata di un motore da 80 kW (110 cv) e di una batteria LFP da 36,5 kWh. Questa combinazione permette di arrivare a 305 km di autonomia WLTP, rendendo la Renault 5 E-Tech Electric competitiva nella fascia delle cittadine a zero emissioni. Il caricabatterie supporta sia la corrente alternata che la corrente continua, garantendo la massima flessibilità per la ricarica quotidiana e i viaggi più lunghi.

Il design della nuova Renault 5 E-Tech Electric non passa inosservato. L'offerta prevede nuove tinte di carrozzeria, tra cui Rosso Passion e Grigio Scisto, arricchite dalla novità Gold per i cerchi. Si aggiungono nuovi adesivi per i parafanghi, il tetto e colori inediti per gli interni, a testimoniare una cura particolare anche per i dettagli estetici e il comfort dell'abitacolo. La tecnologia a bordo viene aggiornata per stare al passo con le esigenze della mobilità moderna e digitale di oggi.

Gli ordini sono già aperti: con queste caratteristiche, Renault mira a posizionare la nuova 5 E-Tech Electric come una delle vetture elettriche più desiderabili e accessibili del momento, offrendo una combinazione efficace di autonomia, praticità quotidiana e personalizzazione.