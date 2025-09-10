Connect with us

OLIVIA RODRIGO e ROBERT SMITH dei CURE insieme nelle performance live al Glastonbury

Published

La superstar multiplatino e vincitrice di tre Grammy Awards, Olivia Rodrigo, continua a stupire i fan con nuove emozioni musicali. Il suo recente annuncio dell’album LIVE FROM GLASTONBURY (A BBC RECORDING) ha creato grande attesa tra gli appassionati di musica. Previsto per il rilascio il 5 dicembre 2025, l’album è già disponibile per il pre-ordine. Questo progetto straordinario cattura l’essenza del suo concerto da headliner al rinomato festival musicale inglese, Glastonbury.

Un aspetto particolarmente emozionante dell’album è la collaborazione con Robert Smith dei The Cure. Le registrazioni live dei brani “Friday I’m In Love” e “Just Like Heaven” vengono proposte al pubblico, con i proventi destinati a Medici Senza Frontiere. I video di queste esibizioni dal vivo, così come la performance del brano di Rodrigo “so american”, sono disponibili su YouTube, offrendo una sorta di anteprima di ciò che attende i fan nell’album completo.

La critica musicale ha accolto con entusiasmo il set di Glastonbury, elogiato da Rolling Stone come “un set che passerà alla storia del Glastonbury” e descritto da Billboard come “ipnotico” e “spettacolare”. In UK, recensori di rilievo come The Guardian, The Independent e The Telegraph hanno assegnato alla performance di Olivia valutazioni a cinque stelle.

L’album dal vivo include una vasta selezione di brani che attraversano i successi più conosciuti di Olivia Rodrigo, tra cui “drivers license”, “vampire” e “good 4 u”. L’approvato album GUTS, che ha festeggiato il secondo anniversario, continua a ricevere riconoscimenti, figurando in più di 30 liste dei migliori album del 2023. Olivia è diventata la prima artista femminile in quasi un decennio a debuttare con i suoi primi due album al top della Billboard 200.

L’influenza di Olivia Rodrigo va oltre il mondo della musica. Con il GUTS World Tour Book, disponibile in esclusiva nel suo store, Olivia offre ai fan uno sguardo dietro le quinte del suo tour mondiale. Questo libro speciale comprende oltre 100 pagine di contenuti sull’album e sul tour di GUTS, con fotografie esclusive e una nota personale scritta dalla stessa Rodrigo.

Durante il GUTS World Tour, Olivia ha visitato 75 città in 27 Paesi, donando oltre 2 milioni di dollari a varie organizzazioni benefiche globali. Grazie al suo impegno attraverso la FUND 4 GOOD, Olivia continua a lottare per un futuro giusto ed equo per tutte le donne e le ragazze, sostenendo la loro educazione e i diritti riproduttivi.

 

