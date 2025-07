Olivia Rodrigo incanta 27 mila Fan agli I-Days Milano Coca-Cola

Cosa ci fanno 27 mila fan adoranti, urlanti, in un caldo martedì sera estivo all’Ippodromo Snai San Siro di Milano? Aspettano la loro eroina: OLIVIA RODRIGO. La giovane cantautrice americana ha regalato un’emozionante serata durante la penultima data degli I-Days Milano Coca-Cola, uno degli eventi musicali più attesi in Italia. Il pubblico, formato in gran parte da teenager entusiasti, ha cantato con passione insieme alla Rodrigo, nota per le sue famose hit come “Driver Licence”, “Vampire”, “Good 4 you” e “Deja vu”.

L’I-Days Milano Coca-Cola si conferma come la manifestazione musicale più eclettica d’Italia, attirando non solo la star del pop mondiale Olivia Rodrigo, ma anche un cast artistico di altissimo livello. Quest’anno, l’evento ha visto esibizioni memorabili di artisti del calibro di Imagine Dragons, con 78.500 fan accorsi per il loro concerto d’apertura, e Justin Timberlake, che ha attirato oltre 30 mila spettatori con il suo ritorno in Italia dopo 18 anni d’assenza.

Tra i protagonisti della rassegna ci sono stati anche Dua Lipa e Linkin Park, il cui spettacolo sold out è stato un vero e proprio evento, segnando l’unica tappa italiana del loro “From Zero World Tour”. Gli I-Days hanno accolto anche i Duran Duran, Olivia Rodrigo, e infine Post Malone, che chiuderà l’edizione il 27 agosto con la sua unica data italiana del “BIG ASS WORLD TOUR”.

L’evento non è solo un tripudio di musica, ma anche un’occasione di sensibilizzazione sull’ambiente e l’arte. Grazie alle tecnologie eco-friendly di Alayan e l’iniziativa I-Recycle, l’impegno verso la sostenibilità si conferma una priorità, con strutture alimentate da fonti energetiche rinnovabili e la promozione del riciclo. Il trasporto green è incentivato dalla collaborazione con Frecciarossa e Lime per favorire l’uso di mezzi di trasporto ecologici.

In sintonia con il rispetto per l’ambiente, l’arte si intreccia con la musica attraverso l’esposizione delle opere del movimento Cracking Art all’interno dell’Ippodromo Snai La Maura. Gli animali colorati sono simbolo di impegno sociale e ambientale, e promuovono il coinvolgimento del pubblico in un dialogo tra natura e artificio.

Gli I-Days Milano Coca-Cola, iniziati nel 1999, continuano a crescere in popolarità, grazie a un cast artistico che soddisfa una platea di appassionati di musica di vari generi. Questa edizione promette di battere nuovi record, seguendo il successo del 2024 che ha visto oltre 420.000 spettatori. Milano si conferma capitale della musica live in Italia, grazie anche a una vasta offerta che abbraccia musica, arte e sostenibilità ambientale.