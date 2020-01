One Piece Pirate Warriors 4: sarà disponibile una modalità co-op online fino a 4 giocatori

Per la prima volta in un gioco di One Piece Pirate Warriors, i giocatori avranno l’opportunità di formare una squadra di quattro giocatori online, unendo le forze per affrontare anche le sfide più impegnative!

Per i fan più appassionati, Bandai Namco rilascerà nove personaggi aggiuntivi come parte del Character Pass o acquistabili singolarmente. Presto saranno svelati maggiori dettagli su questi nuovi personaggi giocabili.

Bandai Namco ha inoltre confermato anche i bonus per la prenotazione con due costumi che arrivano direttamente dall’universo di Dynasty Warriors:

Wang Yuanji – Costume per Hancock

Cao Pi – Costume per Law

