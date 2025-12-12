OnePlus 15R: la Serie R raggiunge nuovi vertici con una fotocamera selfie da 32 MP 

OnePlus alza ancora una volta l’asticella con l’annuncio ufficiale del nuovo OnePlus 15R, in arrivo tra soli cinque giorni. Il nuovo flagship della Serie R promette un connubio tra potenza e innovazione fotografica, introducendo tecnologie che fino a oggi erano riservate solo ai modelli di fascia più alta del brand.

OnePlus 15R sarà dotato della migliore fotocamera selfie mai installata su un dispositivo della Serie R. Il nuovo sensore frontale da 32 megapixel raddoppia la risoluzione rispetto al precedente OnePlus 13R e introduce per la prima volta nella gamma l’autofocus, garantendo selfie nitidi e precisi in ogni condizione di scatto. Inoltre, questa fotocamera consente la registrazione video in 4K fino a 30 fotogrammi al secondo, un notevole passo avanti rispetto ai video in 1080p disponibili sul modello precedente.

L’evoluzione non riguarda solo l’hardware: OnePlus conferma l’integrazione del DetailMax Engine, la stessa tecnologia di fotografia computazionale introdotta su OnePlus 15. Questa soluzione permette di sfruttare funzioni avanzate come Ultra Clear Mode, Clear Burst e Clear Night Engine, migliorando ulteriormente la qualità delle immagini. A completare l’esperienza visiva troviamo un display AMOLED 1.5K a 165 Hz, ideale per chi cerca fluidità e precisione cromatica di livello superiore.

Oltre al comparto fotografico, OnePlus 15R segna un traguardo tecnico importante: è il primo smartphone al mondo a integrare il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, progettato e ottimizzato in collaborazione con Qualcomm. Il dispositivo include anche due innovazioni proprietarie, il chip OnePlus G2 Wi-Fi e il Touch Response Chip. Il primo promette una connessione stabile anche in condizioni difficili, mentre il secondo riduce sensibilmente i tempi di risposta al tocco, offrendo un’esperienza di interazione più fluida e immediata.

L’autonomia è affidata a una batteria da 7.400 mAh, la più grande mai installata su un dispositivo OnePlus. È progettata per mantenere almeno l’80% della capacità dopo quattro anni di utilizzo, garantendo così performance costanti anche in ambienti estremi.

Il OnePlus 15R verrà presentato ufficialmente il 17 dicembre durante un evento di lancio in livestream da Bengaluru, India. Questo appuntamento segna un momento chiave per l’azienda, che con la nuova Serie 15R punta a ridefinire il rapporto tra qualità, prestazioni e prezzo nel segmento flagship.