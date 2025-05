Online il videoclip del brano “IL NOSTRO TEMPO” del duo pop campano DAUDIA.

Il duo pop campano, Daudia, formato dai talentuosi cantautori e polistrumentisti Claudia Pasquariello e Davide Maiale, torna a far parlare di sé con il lancio del nuovo videoclip del brano “Il Nostro Tempo”. Da oggi, 30 maggio, il videoclip sarà disponibile online, offrendo al pubblico un’occasione imperdibile per scoprire le sonorità sospese e intimistiche di questo pezzo.

“Puoi provare a portarmi via tutto, sai fiorisce anche un campo distrutto. Niente è perso, questo è ancora il nostro tempo”: queste le parole chiave di un brano che esplora l’intimo viaggio dell’anima, trasformando la malinconia in un preludio promettente di nuove possibilità. Una ballata dedicata a chi resta, a chi sa ricominciare, ricordando che nulla è veramente perduto.

Il videoclip, diretto da Gianluca Geso Esposito, è stato girato presso il suggestivo Limbo Studio di Caserta, lo stesso luogo che, il 19 aprile, ha ospitato l’Experience Concert di presentazione dell’album omonimo. L’intero video si sviluppa in un elegante bianco e nero, omaggio allo stile hollywoodiano che spesso ispira gli artisti.

Un sentito omaggio è rivolto al sassofonista Mario Luce, recentemente scomparso, che ha contribuito all’arrangiamento del brano con un indimenticabile assolo di sax.

Daudia, attivi dal 2016, si distinguono nel panorama musicale per la fusione delle loro voci uniche, esaltata da un sound acustico che coinvolge ukulele, chitarra acustica e pianoforte. La loro notorietà è decollata grazie alle partecipazioni a programmi televisivi di rilievo come “X Factor UK” e “X Factor Romania”, fino a raggiungere le semifinali di “Sanremo Giovani” nel 2018. Loro singoli come “Back and forth (No more)”, “Un altro giorno” e “Chiedi al mare” hanno segnato tappe fondamentali della loro carriera.

La loro versione acustica di “Jerusalema”, con quasi 2 milioni di visualizzazioni su YouTube in soli due giorni, ha consolidato la loro popolarità, aprendo nuove prospettive artistiche. Seguendo il successo di album come “An Unplugged Merry Christmas” e “All around the POP”, Daudia si sono esibiti in tour europei e concerti negli Stati Uniti, includendo eventi prestigiosi come il “NAMM SHOW 2023” a Los Angeles. Recentemente, hanno presentato nuovi singoli come “LET’S GO!” e “WHAT IF (we’re one)” sulla scena televisiva statunitense.

Infine, il duo ha collaborato con Arisa per il singolo “Non vado via”, co-scritto insieme a Rosalba Pippa e Giuseppe D’Albenzio, consolidando ulteriormente la loro statura nel panorama musicale.