Tecnologia

OPPO Find X9 Ultra farà il suo debutto globale: l'Europa tra i primi mercati

OPPO ha confermato ufficialmente l’arrivo del suo nuovo flagship, OPPO Find X9 Ultra, che nel corso del 2026 segnerà il debutto globale della piattaforma Ultra del brand. Tra i mercati inclusi nella prima fase di lancio ci sarà anche l’Europa, a conferma dell’impegno a lungo termine dell’azienda nel rafforzare la propria presenza sul continente.

Il nuovo dispositivo rappresenta un passo avanti significativo nella strategia di OPPO e introduce il sistema di imaging più avanzato mai sviluppato dal marchio. Si tratta di una tecnologia che unisce ingegneria ottica di nuova generazione e soluzioni progettate per ridefinire gli standard della fotografia mobile. Il tutto è il frutto della collaborazione con Hasselblad, una partnership che negli ultimi anni ha permesso di integrare nei dispositivi OPPO l’esperienza e la competenza del celebre produttore di fotocamere professionali.

Secondo quanto emerso durante l’evento tenutosi a Barcellona, “Nel 2026, a molti device verrà attribuita l’etichetta ‘Ultra’. Noi crediamo che questo titolo debba essere meritato. Con Find X9 Ultra, stiamo definendo un nuovo punto di riferimento per l’imaging mobile.” L’obiettivo di OPPO è chiaro: costruire uno smartphone capace di distinguersi per qualità fotografica e performance, tanto da essere posizionato come “Built to Be Your Next Camera”.

Find X9 Ultra punta quindi a offrire prestazioni fotografiche di livello professionale in un form factor che mantiene l’eleganza e la potenza tipiche dei flagship OPPO. Sebbene i dettagli completi sulle specifiche tecniche e sulla disponibilità verranno svelati progressivamente, ciò che emerge è la volontà del brand di portare nel mercato europeo una nuova generazione di esperienze fotografiche e di design.

Con questa mossa, OPPO riafferma la sua ambizione di competere ai massimi livelli del settore mobile, unendo tecnologia, estetica e innovazione in un unico dispositivo pensato per gli utenti più esigenti. Find X9 Ultra diventa così il simbolo dell’espansione globale della piattaforma Ultra, pronta a ridefinire il concetto stesso di smartphone premium.

