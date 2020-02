Outriders, il Reveal Livestram sarà presentato il prossimo 13 febbraio

SQUARE ENIX , nota per le celebri serie FINAL FANTASY e TOMB RAIDER, ha annunciato oggi il Reveal Stream di OUTRIDERS e ha mostrato in anteprima il trailer del nuovo gioco.

Dal team di People Can Fly, gli sviluppatori di Gears of War: Judgment e BULLETSTORM, e Square Enix External Studios, gli ideatori di SLEEPING DOGS® e JUST CAUSE®, arriva OUTRIDERS, un RPG shooter co-op pensato per una nuova generazione.

OUTRIDERS è un RPG shooter ambientato in un universo fantascientifico oscuro e spietato. Mentre l’umanità muore tra le trincee di Enoch, tu creerai il tuo Outrider unico e partirai per un’incredibile avventura su questo pianeta ostile. Con una storia intricata che si svolge in un mondo estremamente diversificato, lasciati alle spalle i bassifondi e le baraccopoli della First City alle spalle e attraverserai foreste, montagne e deserti alla ricerca della fonte di un misterioso segnale. Con sparatorie intense, poteri violenti e un arsenale pieno di armi ed equipaggiamento incredibili, OUTRIDERS offre innumerevoli ore di gioco create da uno dei migliori sviluppatori di shooter in circolazione.

Il Reveal Stream di OUTRIDERS sarà presentato da Bartosz Kmita (Game Director), Joshua Rubin (Lead Writer) e dal conduttore Malik Forté giovedì 13 febbraio alle 21:00.

“Dopo quattro anni intensi, siamo davvero emozionati di potervi mostrare i risultati del nostro lavoro,” ha rivelato Bartek Kmita, Game Director di People Can Fly. “Outriders è il nostro primo gioco da quando abbiamo lasciato Epic Games. È partito da un’idea che sognavamo da tempo di sviluppare, fino a diventare il progetto più ambizioso di People Can Fly”.

OUTRIDERS sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e PC alla fine del 2020. OUTRIDERS sarà disponibile anche per PlayStation 4 e Xbox One.

