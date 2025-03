PATAPON 1+2 REPLAY: la leggendaria saga ritorna su PS5, Nintendo Switch e PC

I fan di PATAPON possono finalmente gioire: Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato l’arrivo di PATAPON 1+2 REPLAY, la remaster degli acclamati titoli per PSP, in uscita l’11 luglio 2025 su PlayStation 5, Nintendo Switch e PC. Questa nuova versione porterà con sé una grafica migliorata, nuove funzionalità e tutta l’emozione del gameplay originale.

Dopo anni di esilio nella desolata frontiera, la tribù dei Patapon è stata scacciata dall’esercito degli Zigoton, diventando impavidi spiriti guerrieri guidati dall’Onnipotente, il giocatore, attraverso il ritmo dei tamburi di guerra. PATAPON 1+2 REPLAY riporta in vita questa epica avventura, in cui il giocatore dovrà affrontare nemici formidabili e riportare i Patapon nella loro terra natia, Fineterra.

Il gioco combina azione basata sul ritmo e strategia in tempo reale, offrendo un’esperienza unica e avvincente. I giocatori dovranno comandare i Patapon con i leggendari quattro tamburi sacri, sincronizzando i comandi per avanzare, attaccare o difendersi. La tribù dispone di diverse unità e classi, tra cui:

Hatapon , che guida l’esercito in battaglia.

, che guida l’esercito in battaglia. Kibapon , i potenti guerrieri a cavallo.

, i potenti guerrieri a cavallo. Yumipon, gli arcieri in grado di colpire dalla distanza.

Con oltre 400 tipi di armi ed equipaggiamenti, sarà possibile potenziare la propria armata combinando materiali rari ottenuti attraverso le missioni, creando così una strategia personalizzata per superare le sfide del gioco.

Questa versione remaster mantiene il DNA originale della saga, ma introduce anche importanti aggiornamenti che lo rendono ancora più accessibile e coinvolgente. Tra le nuove funzionalità spiccano: Tre livelli di difficoltà (facile, normale e difficile), per adattare l’esperienza a ogni tipo di giocatore; Possibilità di regolare il tempo, per affinare la precisione ritmica nei comandi; Visualizzazione costante dei comandi, per garantire un gameplay più fluido e intuitivo.

PATAPON 1+2 REPLAY sarà disponibile dall’11 luglio 2025 su PlayStation 5, Nintendo Switch e PC, permettendo ai fan storici e ai nuovi giocatori di immergersi in una delle saghe più iconiche del mondo videoludico. Preparati a guidare la tribù dei Patapon attraverso battaglie epiche a ritmo di tamburi di guerra!