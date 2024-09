PDP: nuovi Controller Glow-in-the-Dark per Nintendo Switch e Xbox

Turtle Beach Corporation, leader nel settore degli accessori gaming, e Performance Designed Products LLC (PDP) hanno annunciato il lancio di una nuova collezione di controller glow-in-the-dark in vista delle festività natalizie. I nuovi prodotti, pensati per Nintendo Switch e Xbox, offrono design unici e caratteristiche avanzate, perfetti per gli appassionati di videogiochi.

Per Nintendo Switch, PDP presenta i controller wireless REMATCH GLOW con licenza ufficiale, disponibili in tre edizioni speciali: Boo Hoo, Grand Prix Mario e Blackout Bowser. Questi controller non solo si illuminano al buio, ma offrono anche una durata della batteria di 40 ore e un raggio d’azione wireless fino a 30 metri. Inoltre, per chi desidera un’esperienza di gioco personalizzata, i controller includono due pulsanti dorsali programmabili.

A completare l’offerta per Nintendo Switch, PDP lancia anche la Boo Hoo Travel Case + GLOW, una custodia da viaggio fosforescente che riprende il tema del famoso fantasma dei videogiochi, rendendola un accessorio da non perdere.

Per gli utenti Xbox e PC, il controller cablato Titan Steel REMATCH GLOW Advanced Wired sarà un must-have. Progettato per le console Xbox Series X|S e Xbox One, nonché per Windows 10/11, questo controller offre un’esperienza di gioco immersiva grazie ai doppi motori rumble e ai grilletti a impulsi. Il design glow-in-the-dark è affiancato da una serie di opzioni di personalizzazione tramite l’app PDP Control Hub, che permette ai giocatori di rimappare i pulsanti e configurare diverse impostazioni.

I nuovi controller REMATCH GLOW per Nintendo Switch sono disponibili per il pre-ordine a partire da €59.99, mentre la custodia Boo Hoo Travel Case + GLOW è prenotabile a €19.99. Il controller Titan Steel REMATCH GLOW per Xbox e PC sarà disponibile al prezzo di €39.99.