PEUGEOT e SERICA insieme per la RCZ Vision: eleganza e innovazione nel design francese

PEUGEOT e SERICA presentano la RCZ Vision Concept con l'orologio SERICA Ref. 1174 Glacier Blue, creando un mix di eleganza meccanica e design innovativo.

Eleganza, innovazione e collaborazione segnano il debutto della nuova PEUGEOT RCZ Vision Concept, frutto di una partnership esclusiva tra PEUGEOT e SERICA, l'orologiaio indipendente francese. Questa alleanza nasce da una visione comune: creare un oggetto che coniughi meccanica funzionale, precisione ed eleganza, rendendo ogni dettaglio protagonista del movimento.

Elemento centrale dell'abitacolo è lo speciale orologio SERICA Ref. 1174 Parade, integrato nell'architettura interna del PEUGEOT i-Cockpit®. Realizzato come pezzo unico per questa particolare concept car, questo segnatempo vanta un esclusivo quadrante Glacier Blue, sviluppato per richiamare i colori distintivi della RCZ Vision Concept. Un modulo integrato, progettato congiuntamente dai team di design PEUGEOT e SERICA, permette all'orologio di spiccare come vera opera centrale degli interni.

L'eredità e l'innovazione trovano un punto d'incontro in questo progetto. Il linguaggio del design unisce tradizione automobilistica e grande artigianalità orologiera, entrambe segnate da attenzione ai dettagli, ricerca della precisione e linee distintive. Uniti dallo stesso approccio preciso al design e dalla grande attenzione ai dettagli, PEUGEOT e SERICA considerano l'oggetto nel suo insieme, con ogni elemento che contribuisce all'equilibrio della composizione complessiva. L'integrazione dell'orologio Ref. 1174 Glacier Blue nella RCZ Vision rappresenta la materializzazione concreta della loro identità condivisa: eleganza, funzionalità e innovazione convivono in perfetta armonia.

PEUGEOT si conferma all'avanguardia nella mobilità elettrica, con una delle gamme più estese d'Europa: 12 modelli tra cui veicoli commerciali e auto urbane, dotati delle tecnologie più avanzate come il Panoramic i-Cockpit e ChatGPT. Il marchio si distingue per affidabilità, garanzie estese e una strategia proiettata al futuro, sia nel settore automotive che attraverso iniziative educative e la partecipazione al Campionato Mondiale di Endurance con la PEUGEOT 9X8 Hypercar.

La collaborazione tra PEUGEOT e SERICA nella nuova RCZ Vision Concept dimostra come il connubio tra mondi diversi sia in grado di valorizzare design, innovazione e passione, offrendo agli appassionati una nuova espressione del lusso e della precisione francesi.