PFM canta De André Anniversary: il nuovo album live dedicato a Fabrizio De André

Venerdì 21 febbraio sarà un giorno speciale per gli amanti della musica italiana, con l’uscita del nuovo disco live “PFM CANTA DE ANDRÉ ANNIVERSARY” della Premiata Forneria Marconi.

L’album, registrato durante il tour PFM CANTA DE ANDRÉ 2023/2024, celebra l’85° anniversario della nascita di Fabrizio De André, avvenuta l’18 febbraio 1940. Questo lavoro commemora i 45 anni dall’incontro tra la leggendaria prog band e l’indimenticabile cantautore genovese, un sodalizio che ha segnato profondamente la musica italiana unendo il rock progressivo alla poesia della canzone d’autore.“

Nell’album “PFM Canta De André Anniversary”, Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Lucio Fabbri, Alessandro Scaglione, Marco Sfogli ed Eugenio Mori si esibiscono insieme a ospiti speciali come Flavio Premoli, Michele Ascolese e Luca Zabbini. La tracklist include alcuni dei brani più celebri del repertorio di De André reinterpretati con lo stile inconfondibile della PFM.

L’uscita dell’album è prevista in formato digitale e doppio CD a partire dal 21 febbraio, mentre il doppio vinile sarà disponibile dal 28 febbraio.

La PFM – Premiata Forneria Marconi: una band che ha saputo unire la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Fondata nel 1970, la PFM ha conquistato un posto di rilievo sulla scena internazionale, testimoniato da riconoscimenti come il 50º posto tra gli artisti più importanti del mondo assegnato dalla rivista inglese “Classic Rock” UK e il titolo di International Band of the year ai Prog Music Awards UK nel 2018.