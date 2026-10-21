Philips amplia la gamma con i monitor curvi QHD: fluidità e versatilità

Philips presenta i nuovi monitor curvi QHD 27E3C2500 e 32E3C2500: display da 27 e 31,5 pollici, 144 Hz, funzioni smart per gaming, lavoro e intrattenimento.

Philips arricchisce la sua offerta di monitor annunciando due nuovi modelli curvi QHD, il 27E3C2500 da 27 pollici e il 32E3C2500 da 31,5 pollici, ideati per offrire una soluzione versatile sia per l'ufficio domestico che per l'intrattenimento e il gaming occasionale.

Entrambi i monitor integrano un pannello VA curvo con curvatura 1500R e risoluzione 2560 × 1440 pixel, garantendo immagini più dettagliate rispetto al Full HD e una superficie visiva ampia e coinvolgente. Il design curvo contribuisce a una visione immersiva, adattandosi al lavoro, alla lettura e alla fruizione di contenuti multimediali.

La frequenza di aggiornamento di 144 Hz e la tecnologia Adaptive-Sync assicurano fluidità nei movimenti, rendendoli adatti anche al gaming occasionale. Il tempo di risposta MPRT di 0,5 ms riduce sensibilmente la sfocatura nelle scene più dinamiche, mentre il supporto HDR10 migliora la resa delle immagini compatibili. La tecnologia SmartContrast analizza in tempo reale i contenuti per regolare la retroilluminazione, valorizzando il contrasto.

Pensati per l'uso quotidiano, i nuovi monitor Philips includono la tecnologia SoftBlue per ridurre l'emissione di luce blu e Flicker-free per limitare lo sfarfallio. La modalità EasyRead facilita la lettura prolungata anche di documenti e testi. Sono dotati di ingressi HDMI e DisplayPort e integrano due altoparlanti stereo da 2 W, offrendo audio senza necessità di casse esterne. Presenti anche l'uscita audio e la compatibilità con il montaggio VESA 100 × 100 mm, per massima flessibilità su scrivania o a parete.

Per chi cerca una soluzione più compatta, il 27E3C2500 rappresenta la scelta ideale, mentre il 32E3C2500 offre una visuale ancor più estesa senza compromessi su risoluzione e qualità dell'immagine. Entrambi i modelli saranno disponibili a partire dalla fine di novembre, rispettivamente a 149 euro e 189 euro.

La gamma comprende anche versioni Full HD, 27E3C2200 e 32E3C2200, entrambe con pannello VA curvo 1500R e frequenza di aggiornamento a 144 Hz, pensate per chi predilige questa risoluzione.

Philips 27E3C2500 e 32E3C2500 combinano una visione QHD su schermo curvo con funzionalità pensate per il lavoro da casa e il gaming occasionale. I due formati disponibili e l'audio integrato offrono agli utenti la possibilità di scegliere il monitor più adatto a una scrivania utilizzata sia per il lavoro sia per il tempo libero.

Questa nuova proposta conferma l'impegno Philips nell'offrire prodotti che rispondano alle esigenze di utenti multitasking, unendo tecnologia, comfort visivo e versatilità in ambito domestico e professionale.