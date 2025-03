PlayStation e KitKat insieme per una pasqua speciale: ecco le novità

In occasione delle festività pasquali, Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato una collaborazione speciale con KitKat, il primo snack a livello globale del gruppo Nestlé. La partnership ha dato vita alla seconda edizione di una serie speciale di uova di Pasqua che uniscono due marchi amatissimi dagli italiani: PlayStation e KitKat.

Le uova di Pasqua PlayStation-KitKat saranno disponibili al pubblico in due gusti deliziosi: cioccolato al latte e caramello, entrambi arricchiti da gustosi pezzetti di wafer croccante. Ogni uovo contiene un KitKat Bunny e un voucher per riscattare una settimana di prova gratuita di PlayStationPlus Premium, offrendo l’accesso a una vasta libreria di giochi fruibili su PS4, PS5, e PC, multigiocatore online, giochi mensili, versioni di prova delle ultime uscite e molto altro.

Inoltre, coloro che acquisteranno un uovo firmato KitKat e PlayStation avranno la possibilità di partecipare a un concorso con in palio una console PlayStation5 e una copia fisica del gioco Astro Bot, sviluppato da Team Asobi e insignito del premio Game of the Year 2024. Chi troverà all’interno dell’uovo l’esclusivo Golden Ticket a forma di Astro Bot potrà aggiudicarsi i premi in palio.

Una pasqua speciale all’insegna del gusto e del divertimento grazie alla partnership tra PlayStation e KitKat.