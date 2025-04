Precision Farming 3.0: un pacchetto gratuito che migliora Farming Simulator 25

Farming Simulator 25 si prepara a un ulteriore passo avanti verso il realismo e la sostenibilità con l’introduzione di Precision Farming 3.0, un pacchetto gratuito che verrà rilasciato da GIANTS Software l’8 maggio. Questo aggiornamento gratuito arricchisce il celebre simulatore agricolo con nuove funzionalità e macchinari avanzati, sviluppati nell’ambito di un progetto inizialmente finanziato dall’Unione Europea per promuovere tecnologie agricole sostenibili.

Tra le novità principali di Precision Farming 3.0, spiccano l’introduzione di tracciati, la modulazione a larghezza d’impulso e il controllo di sezione, che contribuiscono a migliorare la gestione delle coltivazioni e ridurre l’impatto ambientale delle operazioni agricole. I tracciati permettono agli agricoltori virtuali di guidare i macchinari lungo percorsi predeterminati, garantendo una gestione più precisa delle colture. Inoltre, gli utenti che piantano colture intercalari come il ravanello possono beneficiare di sussidi virtuali, incentivando pratiche agricole più sostenibili.

L’integrazione della modulazione a larghezza d’impulso (PWM) rappresenta un ulteriore avanzamento tecnologico nel gioco. Gli agricoltori possono ora regolare in modo preciso le impostazioni degli irroratori, migliorando l’efficienza nell’erogazione dei fertilizzanti e riducendo l’impatto ambientale. La modulazione PWM invia raffiche rapide di fluido attraverso gli ugelli, anziché un flusso continuo. Ogni ugello funziona in modo indipendente, consentendo un controllo variabile del flusso su tutta la larghezza dell’irroratore in base alla velocità di guida e ai giri.

Il pacchetto introduce anche sei macchinari innovativi, tra cui l’irroratrice John Deere R975i e il sistema di sostituzione della carrozzeria HAWE, compatibile con differenti carrozzerie come l’autocisterna Wienhoff 25.200 PTW Profi Line. Gli utenti potranno inoltre aggiornare le loro irroratrici esistenti con sensori Trimble WeedSeeker2, che garantiscono un’irrorazione mirata delle erbe infestanti, aumentando così la precisione e l’efficacia.