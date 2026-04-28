Red Bull Gaming Ground e King D'o Rione infiammano il COMICON Napoli 2026

Red Bull conferma la propria presenza al COMICON Napoli 2026 portando ancora una volta la sua energia nell'area Gaming Ground, dal 30 aprile al 3 maggio presso la Mostra d'Oltremare. Quest'anno la manifestazione promette emozioni forti con un'area tematica dedicata al mondo del calcio: tornei aperti a tutti e attività pensate per coinvolgere i visitatori di ogni età trasformeranno il padiglione 5 in un vero e proprio tempio dell'adrenalina.



Partecipando alle quattro sfide proposte dallo stand Red Bull si potranno vincere premi esclusivi, tra cui una speciale carta fotografica personalizzata Team Of The Season di EA SPORTS FC™ 26 e Red Bull Gaming Ground. Dall'intramontabile calciobalilla all'iconico Subsoccer, passando per le postazioni di gioco di EA SPORTS FC™ 26, senza dimenticare le prove di calcio al volo in uno spazio interattivo unico, il divertimento è assicurato.



Grande attesa anche per il ritorno di Red Bull King D'o Rione, la competizione calcistica che prende il via proprio dopo il COMICON e che quest'anno si amplia a ben 50 squadre, ciascuna pronta a rappresentare il proprio quartiere con coreografie spettacolari. Le partite, da 10 minuti e senza portiere, vedranno la tifoseria protagonista assoluta: una giuria assegnerà infatti punti extra alle coreografie più originali, rendendo la curva parte integrante dello show.



La competizione si concluderà con una finale ad alta tensione a Napoli il 6 giugno, dopo una serie di qualifier che promettono spettacolo e rivalità accese.



A rendere ancora più speciale questa edizione sarà la presenza di Dario "Moonryde" Ferracci, Player Red Bull tra i più amati. I fan avranno la possibilità di incontrarlo nell'area Gaming Ground per due imperdibili sessioni di meet&greet: sabato 2 maggio dalle 11:30 alle 12:30 e domenica 3 maggio dalle 14:30 alle 15:30, con la possibilità di scattare foto e ricevere autografi.



Anche quest'anno, l'area Red Bull Gaming Ground si conferma un punto di riferimento per tutti i visitatori di COMICON Napoli che vorranno vivere un'esperienza all'insegna dell'adrenalina, con tante sfide e premi straordinari!