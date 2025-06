RED BULL POSSE: fuori il secondo episodio con Lorenzza, Il Ghost e Néza

Ieri, su YouTube, Red Bull Droppa ha lanciato il secondo episodio del celebre format musicale RED BULL POSSE, che torna con una nuova formazione esplosiva: Lorenzza, Il Ghost e Néza. Questo progetto targato Red Bull continua a esplorare e valorizzare i talenti emergenti della nuova generazione rap italiana, riunendoli in una sfida creativa unica, dove ogni artista contribuisce con il proprio stile e la propria esperienza.

Il tema centrale del nuovo episodio è “Io non tornerò”, attorno al quale i tre artisti hanno costruito le loro barre personali e incisive. “RED BULL POSSE attinge tra i giovani talenti del panorama rap italiano, riunendoli in una sfida creativa corale e chiamandoli a collaborare nella scrittura di un brano, alternandosi ogni 16/32 barre, insieme a dei big della scena.

Il brano, nato dalla collaborazione di Lorenzza, Il Ghost e Néza, è un racconto potente e crudo del riscatto personale e delle sfide affrontate per inseguire i propri sogni, profondamente radicato nelle loro esperienze personali di immigrati di seconda generazione. Lorenzza, con radici brasiliane; Il Ghost, albanese; e Néza con origini algerine, utilizzano la musica come mezzo di espressione per affrontare temi comuni come le difficoltà dell’immigrazione e il desiderio di affermazione.

– Lorenzza, nata in Brasile nel 2002, ha preso d’assalto la scena con i suoi testi profondi che raccontano le difficoltà dell’immigrazione e il forte legame con la sua famiglia. Anche senza aver pubblicato un singolo ufficiale, ha già catturato l’attenzione di importanti testate come Billboard e Cosmopolitan, definite figure promettenti del rap italiano.

– Il Ghost, nato in Kosovo e trasferitosi a Milano da bambino, si distingue per la sua abilità nel fondere culture musicali italiane e albanesi. Con brani come “Jackpot”, ha guadagnato il plauso di Billboard come una delle migliori canzoni hip hop albanesi nel 2020. La sua musica parla di povertà, discriminazione e resilienza, gettando luce sulle esperienze degli immigrati in Italia.

– Néza, una giovane promessa della scena rap italiana, originario di Legnano ma con radici algerine, si distingue per uno stile lirico vigoroso e collaborazioni importanti, come nell’EP “Offline”.

Nell’episodio, Lorenzza racconta la sua lotta per il riconoscimento personale attraverso versi che invocano forza e determinazione, mentre Il Ghost offre un riflesso sulle dure realtà affrontate e un’esistenza divisa tra passato e futuro. Néza, infine, con una narrazione piena di passione, chiude con immagini di riscatto e forza, enfatizzando il desiderio di non tornare mai più ai giorni in cui la povertà e la marginalità dettavano le regole della sua vita.