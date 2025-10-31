Connect with us

Motori

RENAULT 4 E-tech electric tra le 7 finaliste di Car of the Year 2026

Published

Renault continua a brillare nel panorama automobilistico europeo, con la Renault 4 E-Tech Electric che si è guadagnata un posto tra le sette finaliste per il prestigioso premio Car of the Year 2026. Questa notizia non solo sottolinea l’eccellenza del marchio nel settore delle auto elettriche, ma conferma anche una tradizione di successo, essendo il quinto anno consecutivo in cui un modello Renault raggiunge la finale di questo ambito concorso.

Le precedenti vittorie della Renault Scenic E-Tech Electric nel 2024 e della Renault 5 E-Tech Electric nel 2025 evidenziano la qualità e l’innovazione che il marchio ha da offrire nel complesso mondo delle auto elettriche. Con il lancio del modello Renault 4 E-Tech Electric, l’azienda mira a riaffermarsi ancora una volta come leader di mercato, offrendo una soluzione di mobilità sostenibile senza compromessi.

La Renault 4 E-Tech Electric è riconosciuta come il veicolo elettrico compatto più versatile della sua categoria. Il suo design raffinato non sacrifica lo spazio interno, garantendo comfort a tutti i passeggeri. Un altro punto di forza di questo modello è la sua ricca dotazione tecnologica che include una serie di caratteristiche utili per modernizzare e semplificare l’esperienza di guida.

Con questa nomination, Renault non solo rafforza la propria posizione nel settore delle auto elettriche, ma riafferma anche il suo impegno verso l’innovazione e la sostenibilità. La premiazione di Car of the Year 2026 rappresenta un’ulteriore opportunità per Renault di dimostrare il suo valore e di consolidare il suo ruolo di pioniere nel mercato dell’automobile.

