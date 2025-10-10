Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

ROBBIE WILLIAMS: è uscito oggi “PRETTY FACE”, il nuovo singolo in radio da venerdì 17 ottobre

Published

È uscito oggi “Pretty Face” il nuovo singolo di Robbie Williams, che sarà in rotazione radiofonica da venerdì 17 ottobre. Questo brano fa parte del suo attesissimo album, “BRITPOP”, che vedrà la luce il 6 febbraio e che è già disponibile per il pre-order. La copertina dell’album, un chiaro tributo all’era Britpop, mostra un dipinto basato su uno dei look più iconici di Robbie: la tuta rossa indossata al Glastonbury Festival nel 1995.

L’album si presenta in diversi formati: CD, CD deluxe, musicassetta, alt cassette e digitale. Per un periodo limitato, sono disponibili anche bundle autografati sullo store ufficiale di Robbie Williams.

Robbie ha spiegato le sue intenzioni dietro il progetto con queste parole: “Volevo creare l’album che avrei voluto scrivere e pubblicare dopo aver lasciato i Take That nel 1995. Era l’apice del Britpop e un’epoca d’oro per la musica britannica. Ho lavorato con alcuni dei miei idoli su questo album: è crudo, ci sono più chitarre ed è un disco ancora più energico e potente del solito. C’è un po’ di ‘Brit’ e sicuramente anche un po’ di ‘pop’. Sono immensamente orgoglioso di questo progetto e non vedo l’ora che i fan lo ascoltino. Non vedo l’ora, inoltre, di eseguire uno o due brani dal vivo durante il mio prossimo tour ‘BRITPOP’, che naturalmente partirà dal Regno Unito.”

La tracklist di “BRITPOP” include i seguenti brani: Rocket, Spies, Pretty Face, Bite Your Tongue, Cocky, All My Life, Human, Morrissey, You, It’s OK Until The Drugs Stop Working, e Pocket Rocket. Tra le collaborazioni spicca quella con Tony Iommi dei Black Sabbath nel singolo “ROCKET,” che promette di essere una potente traccia rock.

Robbie Williams, ormai una leggenda del pop britannico, continua a collezionare successi, con 15 album numero 1 nel Regno Unito e ben 18 BRIT Awards. Recentemente, la sua serie documentaria su Netflix ha riscosso grande successo in 22 paesi. Con una carriera brillante e un album che si prospetta un altro trionfo, i fan non vedono l’ora di risentire l’energia di Robbie dal vivo.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Yamaha trasforma Milano con il Guerrilla Marketing: TRICITY VS THE CITY

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Triumph TXP: arriva la prima gamma di moto elettriche giovani motociclisti

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Motori

Leapmotor: record di vendite in Cina oltre 66.600 unità vendute a settembre

Motori

Omoda 7 SHS-P: il nuovo SUV ibrido plug-in che ridefinisce eleganza e performance

Giochi

Le Avventure Galattiche di Mario arrivano su Nintendo Switch e Switch 2

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

DR Automobiles Groupe e CA auto Bank: la collaborazione si estende anche a Tiger e Birba

Spettacolo

FULMINACCI: torna oggi con il nuovo singolo “NIENTE DI PARTICOLARE”

Giochi

Little Nightmares III è ora disponbile

Spettacolo

ROBBIE WILLIAMS: è uscito oggi “PRETTY FACE”, il nuovo singolo in radio da venerdì 17 ottobre

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Tecnologia

Auricolari SmartBuds AI: la rivoluzione dell’intelligenza artificiale firmata SBS

Motori

DS Automobiles presenta l’eleganza elettrica a Rom-E 2025 nel cuore di Roma

Motori

CUPRA Formentor VZ5: il ritorno dell’iconico cinque cilindri

Spettacolo

Pavarotti Novanta”: Decca celebra i 90 anni del tenore con un cofanetto evento

Motori

Mercedes-Benz ELF: un nuovo approccio alla ricarica dei veicoli elettrici

Motori

Suzuki al JAPAN MOBILITY SHOW 2025 a Tokyo

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Spettacolo

Spotify lancia una nuova esperienza in-app dedicata ad Ariana Grande

Tecnologia

LG Electronics porta in Italia LG StanbyME 2

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Moto Morini ALLTRHIKE: la nuova adventure per vivere la città e l’off-road con la stessa libertà

Spettacolo

ALVARO SOLER: Esce domani il nuovo album “El Camino”

Sport

BMW: la NEUE KLASSE incontra l’ AC Milan

Motori

Debutto italiano per la showcar CUPRA Tindaya: svelata all’Allianz Cloud di Milano

Società

Matteo Salvini ospite di “Dritto e Rovescio” per discutere di attualità e politica internazionale

Motori

Kawasaki Brute Force 450 MY 2026: potenza e versatilità per ogni terreno
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

FULMINACCI: torna oggi con il nuovo singolo “NIENTE DI PARTICOLARE”

L’atteso ritorno di Fulminacci si materializza oggi con l’uscita del suo nuovo singolo, “Niente di particolare”. Dopo i successi di “Casomai” e “Sottocosto”, il...

51 minuti ago

Spettacolo

Pavarotti Novanta”: Decca celebra i 90 anni del tenore con un cofanetto evento

In occasione di quello che sarebbe stato il suo 90° compleanno, il mondo della musica celebra una delle voci più amate di sempre: Luciano...

2 ore ago

Spettacolo

Spotify lancia una nuova esperienza in-app dedicata ad Ariana Grande

Spotify, la piattaforma di streaming musicale più popolare al mondo, ha introdotto una nuova esperienzain-app dedicata ai fan di Ariana Grande. Questa nuova funzione,...

3 ore ago

Spettacolo

ALVARO SOLER: Esce domani il nuovo album “El Camino”

Alvaro Soler, riconosciuto a livello mondiale come uno dei più brillanti interpreti del pop latino, si appresta a rilasciare il suo nuovo album “El...

24 ore ago