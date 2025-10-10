ROBBIE WILLIAMS: è uscito oggi “PRETTY FACE”, il nuovo singolo in radio da venerdì 17 ottobre

È uscito oggi “Pretty Face” il nuovo singolo di Robbie Williams, che sarà in rotazione radiofonica da venerdì 17 ottobre. Questo brano fa parte del suo attesissimo album, “BRITPOP”, che vedrà la luce il 6 febbraio e che è già disponibile per il pre-order. La copertina dell’album, un chiaro tributo all’era Britpop, mostra un dipinto basato su uno dei look più iconici di Robbie: la tuta rossa indossata al Glastonbury Festival nel 1995.

L’album si presenta in diversi formati: CD, CD deluxe, musicassetta, alt cassette e digitale. Per un periodo limitato, sono disponibili anche bundle autografati sullo store ufficiale di Robbie Williams.

Robbie ha spiegato le sue intenzioni dietro il progetto con queste parole: “Volevo creare l’album che avrei voluto scrivere e pubblicare dopo aver lasciato i Take That nel 1995. Era l’apice del Britpop e un’epoca d’oro per la musica britannica. Ho lavorato con alcuni dei miei idoli su questo album: è crudo, ci sono più chitarre ed è un disco ancora più energico e potente del solito. C’è un po’ di ‘Brit’ e sicuramente anche un po’ di ‘pop’. Sono immensamente orgoglioso di questo progetto e non vedo l’ora che i fan lo ascoltino. Non vedo l’ora, inoltre, di eseguire uno o due brani dal vivo durante il mio prossimo tour ‘BRITPOP’, che naturalmente partirà dal Regno Unito.”

La tracklist di “BRITPOP” include i seguenti brani: Rocket, Spies, Pretty Face, Bite Your Tongue, Cocky, All My Life, Human, Morrissey, You, It’s OK Until The Drugs Stop Working, e Pocket Rocket. Tra le collaborazioni spicca quella con Tony Iommi dei Black Sabbath nel singolo “ROCKET,” che promette di essere una potente traccia rock.

Robbie Williams, ormai una leggenda del pop britannico, continua a collezionare successi, con 15 album numero 1 nel Regno Unito e ben 18 BRIT Awards. Recentemente, la sua serie documentaria su Netflix ha riscosso grande successo in 22 paesi. Con una carriera brillante e un album che si prospetta un altro trionfo, i fan non vedono l’ora di risentire l’energia di Robbie dal vivo.