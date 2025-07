SAM SMITH pubblica il nuovo singolo (e videoclip) “TO BE FREE”

Oggi, Sam Smith, il premiatissimo cantautore britannico, ha svelato al mondo il suo nuovo singolo “To Be Free”. Cantautore multiplatino e vincitore di GRAMMY, BRIT, Golden Globe e Oscar, Smith delizia nuovamente i suoi fan con una traccia che unisce la sua voce soave all’accompagnamento vibrante del TwoCity Chorus. “To Be Free” esplora come la vulnerabilità possa sbloccare il coraggio e la libertà, amalgamando sapientemente sonorità acustiche e soul.

Il brano nasce dalla collaborazione con il fedele collaboratore Simon Aldred, che ha affiancato Smith sia nella scrittura che nella produzione della canzone. Sam ha descritto questa esperienza di registrazione come unica, spiegando di aver registrato “con un take unico per quanto riguarda la voce e la chitarra, dall’inizio alla fine. Un’unica performance live di me e del mio amico Simon Aldred in un momento di pura musica e libertà d’espressione”.

La genesi del brano risale a cinque anni fa, durante la realizzazione dell’album “Gloria”, ma Smith sentiva che questo brano avrebbe trovato il suo posto solo in futuro. “Con questa canzone, l’immagine del fiume continuava a scorrere nella mia testa e nel mio cuore. Sono cresciuto vicino ad un piccolo fiume a Cambridgeshire… I fiumi hanno sempre fatto parte della mia vita”, ha detto Smith, riflettendo su come la sua musica e la sua espressione artistica fluiscano come un fiume.

Per celebrare l’intimità di questa nuova canzone, Smith ha annunciato una serie di 12 concerti intitolata “To Be Free: New York City”. Questi spettacoli si terranno nella storica venue Warsaw di Brooklyn, offrendo ai fan un’esperienza ravvicinata e intima.

Ad accompagnare il lancio del singolo c’è un suggestivo videoclip girato proprio a Warsaw, che vede protagonisti Sam e il TwoCity Chorus in una performance straordinaria. Il coro, un collettivo di artisti provenienti da Philadelphia e New York City, è stato curato da Brandon Pain con l’aiuto di Ant Clemons. Il videoclip è stato diretto dal collettivo francese (LA)HORDE, già noto per aver curato le coreografie di precedenti successi di Smith.

Sam Smith continua a incantare il mondo con la sua musica unica e sorprendente. “Questa canzone è come una ‘sorella’, un membro della mia famiglia e mi calma. Ora sono pronto a lasciarla andare e a far sì che provochi le medesime sensazioni anche agli altri”, ha concluso. Con “To Be Free”, Sam Smith apre un nuovo capitolo artistico, riaffermando il suo status come uno degli artisti più influenti della nostra epoca.