Samsung punta sull'AI per una gestione intelligente dell'energia domestica

Samsung presenta SmartThings Energy e le funzionalità AI per monitorare e ottimizzare i consumi degli elettrodomestici connessi, promuovendo la sostenibilità.

In occasione della Giornata Mondiale dell'Energia, Samsung propone nuove soluzioni per favorire una gestione più consapevole e sostenibile dell'energia in casa. Il colosso tecnologico si concentra sul ruolo cruciale dell'Intelligenza Artificiale e della connettività come strumenti fondamentali per ridurre sprechi e ottimizzare l'utilizzo delle risorse domestiche.

Grazie a SmartThings Energy, la piattaforma sviluppata da Samsung, gli utenti possono monitorare facilmente i consumi degli elettrodomestici connessi, individuando comportamenti virtuosi e possibili inefficienze. Questo sistema permette un controllo dettagliato in tempo reale dell'energia utilizzata, contribuendo alla riduzione dell'impatto ambientale della vita quotidiana.

Le nuove funzionalità come AI Energy Mode e AI Wash+ rappresentano un ulteriore passo avanti. L'AI Energy Mode regola il funzionamento degli elettrodomestici adattando automaticamente l'utilizzo di energia alle reali necessità dell'utente, garantendo il massimo risparmio possibile senza sacrificare comfort e prestazioni. AI Wash+, invece, permette di ottimizzare i cicli di lavaggio in base al carico effettivo e al livello di sporco, dosando risorse come acqua e detersivo in modo intelligente.

Grazie all'adozione di queste tecnologie, diventa possibile non solo ridurre i costi in bolletta ma anche partecipare attivamente alla tutela dell'ambiente. La direzione verso una casa sempre più smart e sostenibile si fa quindi più concreta, grazie alla sinergia tra Intelligenza Artificiale e dispositivi connessi.