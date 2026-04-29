Samsung svela lo schermo Onyx Cinema LED da 14 metri per sale premium

Samsung Electronics ha presentato il nuovo schermo Onyx Cinema LED da 14 metri, una soluzione innovativa destinata alle sale cinematografiche Premium Large Format (PLF). Questo nuovo modello amplia la gamma Onyx, puntando a soddisfare la crescente domanda di esperienze immersive e ad alto impatto visivo.



Il nuovo schermo Onyx garantisce immagini nitide e omogenee su ampie superfici grazie a un pixel pitch da 3,3 mm, pensato per massimizzare la qualità visiva anche su spazi di grandi dimensioni. Tra i principali punti di forza, la scalabilità del sistema che permette di arrivare fino a 20 metri senza compromettere la chiarezza delle immagini.



Il supporto alla risoluzione 4K a 120 Hz assicura un'elevata fluidità e definizione, elementi fondamentali in ambienti dove l'impatto visivo rappresenta una delle principali richieste del pubblico. Lo schermo raggiunge inoltre una luminosità di picco di 300 nit e offre un contrasto praticamente infinito, per neri intensi e colori vividi che trasformano la visione con una profondità unica.



La versatilità della piattaforma Onyx consente la riproduzione non soltanto di film ma anche di eventi live, concerti e sessioni di gaming, ampliando così l'utilizzo delle sale cinematografiche e rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più diversificato.



Dalla sua introduzione nel 2017, la tecnologia Onyx Cinema LED ha ridefinito i parametri della proiezione digitale nelle sale di tutto il mondo. La continua espansione della gamma, con la nuova dimensione da 14 metri, conferma l'impegno di Samsung nel portare l'innovazione e l'eccellenza visiva nelle sale premium di ultima generazione.