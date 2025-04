SAN SIRO DANCE di Gabry Ponte fa il SOLD OUT: un trionfo storico per il DJ #1 al mondo

È ufficiale: “SAN SIRO DANCE” powered by RTL 102.5, l’attesissimo concerto evento di Gabry Ponte previsto per il prossimo 28 giugno allo Stadio San Siro di Milano, ha registrato il tutto esaurito! Questo straordinario traguardo sottolinea l’incredibile momento d’oro che sta vivendo il DJ e produttore italiano, attualmente il numero uno al mondo per ascolti sulla piattaforma Spotify.

Il 2025 si sta rivelando un anno indimenticabile per Gabry Ponte. Tutto è iniziato con l’energia contagiosa di “Tutta l’Italia“, il brano presentato con successo sul palco del Teatro Ariston durante la serata finale del Festival di Sanremo, conquistando immediatamente il cuore del pubblico italiano. A marzo, un ulteriore prestigioso riconoscimento è giunto con la vittoria al San Marino Song Contest. Questo successo permetterà a Gabry Ponte di rappresentare la Repubblica di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest, che si terrà a maggio a Basilea.

Con SAN SIRO DANCE, Gabry Ponte entra di diritto nella storia della musica come il primo DJ in assoluto ad esibirsi sul leggendario palco dello Stadio San Siro, uno dei templi mondiali sia della musica che dello sport. L’evento si preannuncia come una grande festa all’insegna del divertimento e dell’energia, durante la quale verranno celebrati tutti quei successi iconici che hanno fatto ballare e scatenare intere generazioni di fan. Il sold out di questo evento epocale conferma ancora una volta l’immensa popolarità e l’influenza di Gabry Ponte nel panorama musicale nazionale e internazionale.