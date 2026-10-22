SBS presenta le nuove soluzioni Pulse Power per una ricarica intelligente e sicura

SBS amplia l'ecosistema Pulse Power con power bank e caricabatterie fino a 100W, dotati di display smart e funzioni avanzate per la gestione dell'energia.

L'ecosistema Pulse Power di SBS si espande con nuove soluzioni che trasformano il concetto di ricarica, puntando su intelligenza, velocità e sicurezza. In un mondo dove smartphones, tablet e notebook richiedono modalità di alimentazione differenti, emerge la necessità di gestire l'energia elettrica in modo più efficiente e personalizzato.

Alla base dell'innovazione Pulse Power c'è il controllo: grazie alla tecnologia Power Delivery, la potenza viene regolata in base alle necessità del dispositivo, garantendo una ricarica sempre rapida e sicura. Sistemi come AVS (Adjustable Voltage Supply) e PPS (Programmable Power Supply) consentono la regolazione precisa di tensione e potenza, ottimizzando il processo di alimentazione e preservando la vita utile delle batterie.

Uno degli elementi più distintivi è lo Smart Display, che permette di monitorare in tempo reale i parametri di ricarica, offrendo agli utenti maggiore consapevolezza e controllo sull'energia utilizzata. Tra le funzionalità più avanzate spicca iPhone Detection: questa tecnologia identifica automaticamente il modello di iPhone collegato, visualizza le informazioni di ricarica e adatta l'erogazione dell'energia alle esigenze specifiche.

Una tecnologia che rende l'esperienza ancora più intuitiva, trasformando il caricabatterie in uno strumento capace di fornire informazioni utili sul processo di alimentazione.

SBS introduce due nuovi Pulse PowerBank ultra-compatti: il modello da 10.000 mAh (fino a 65W) e quello da 20.000 mAh (fino a 100W), capaci di alimentare anche notebook oltre a smartphone e tablet. Dotati di Smart Advanced Display, consentono di verificare il livello della batteria, la temperatura e le prestazioni delle porte in tempo reale. Grazie a due porte USB-C e una porta USB-A, questi power bank garantiscono la massima versatilità.

La gamma Pulse Power si arricchisce anche di nuovi caricabatterie da parete intelligenti, tra cui spicca il Roll-up Cable Charger da 100W, con cavo USB-C retrattile da 60 cm per ridurre gli ingombri e Smart Color Display per controllare il processo di ricarica. A questi si aggiungono tre modelli da 45W, 65W e 100W, tutti dotati di funzione iPhone Detection e display a colori.

Le nuove modalità di ricarica disponibili, Boost Mode e Night Mode, permettono di scegliere tra una ricarica ultra-rapida o una modalità notturna attenta alla salvaguardia della batteria, per un'esperienza sempre più personalizzata e sicura.

Con queste novità, Pulse Power consolida la sua posizione come ecosistema di accessori dedicati alla gestione intelligente dell'energia, offrendo agli utenti strumenti per monitorare e ottimizzare la ricarica dei dispositivi in ogni situazione. SBS conferma così il suo ruolo di riferimento nell'innovazione degli accessori elettronici, proponendo soluzioni che puntano su design, tecnologia avanzata e massima funzionalità.