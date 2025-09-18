Scopri il Festival dello Spettacolo: l’evento più atteso dell’autunno a Milano

Cresce l’attesa per Il Festival dello Spettacolo, l’evento che promette di essere un punto di riferimento nel panorama dell’intrattenimento italiano ed europeo. L’appuntamento si terrà il 24, 25 e 26 ottobre 2025 presso gli spazi di Superstudio Più in via Tortona a Milano, e sarà un’esperienza imperdibile per tutti gli appassionati delle diverse anime dell’intrattenimento.

Durante queste tre intense giornate, Milano sarà il palcoscenico di appuntamenti unici legati al mondo della tv, dello streaming, del cinema, del food, dello sport, dei bambini e della musica. Tra le stelle annunciate per partecipare a questo straordinario evento ci sono celebrità molto amate come Lorella Cuccarini, Elena Sofia Ricci, e il celebre pasticciere Ernst Knam. Inoltre, la regina delle sigle dei cartoni animati, Cristina D’Avena, sarà presente insieme a tanti altri volti noti, tra cui Iva Zanicchi e la band cult I Sansoni.

L’ingresso al festival sarà a pagamento, con varie opzioni di biglietto per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti. Sarà possibile optare per un Biglietto Full Day, valido dalle 10:00 a mezzanotte, che garantisce l’accesso a tutte le esperienze della giornata inclusi spettacoli musicali segreti e anteprime cinematografiche e televisive. Per chi desidera vivere l’intero evento, l’Abbonamento 3 giorni rappresenta la scelta ideale, offrendo accesso completo all’intero programma.

L’evento sarà supportato da importanti partner del settore, tra cui Radio 105, che seguirà il festival attraverso interviste e dirette radiofoniche. I principali broadcaster come RAI, Mediaset, Sky e Netflix parteciperanno all’evento, garantendo una copertura capillare del festival nei vari ambiti dell’intrattenimento.

La presenza di nomi prestigiosi come Carlo Conti, Michelle Hunziker, Gerry Scotti e molti altri sottolinea l’importanza di un evento che si preannuncia come uno dei più attesi della stagione autunnale. Il Festival dello Spettacolo si presenta come un’opportunità unica per vivere esperienze coinvolgenti e incontrare dal vivo i protagonisti del mondo dello spettacolo, in un’atmosfera ricca di sorprese e momenti indimenticabili.