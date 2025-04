SEGA e Rovio Portano Red in Super Monkey Ball Banana Rumble su Nintendo Switch

SEGA ha annunciato oggi l’arrivo di un nuovo, piumato contendente in Super Monkey Ball Banana Rumble: Red, l’iconico protagonista di Angry Birds, è ora disponibile come personaggio DLC a pagamento sul Nintendo eShop! I fan di entrambe le serie potranno ora far rotolare Red attraverso i vivaci livelli del gioco, con un’esilarante svolta a tema Angry Birds.

Giocando nei panni di Red, i giocatori noteranno subito un cambiamento “volatile” nelle meccaniche di raccolta. Le classiche banane di Super Monkey Ball Banana Rumble si sono magicamente trasformate in piume! Alcune piume si raggrupperanno in ciuffi, offrendo una sfida di raccolta leggermente diversa, mentre le preziose banane dorate ora brillano come piume luminose, aggiungendo un tocco di colore e un nuovo incentivo alla raccolta.

Per coloro che non hanno ancora avuto l’occasione di sperimentare il divertimento frenetico di Super Monkey Ball Banana Rumble, SEGA ha reso disponibile una demo gratuita sul Nintendo eShop. Questa demo permette ai giocatori di avventurarsi nei primi tre mondi della Modalità Avventura e di familiarizzare con le meccaniche di gioco, avendo anche accesso ad alcuni oggetti selezionati. Ottima notizia per chi vuole provare prima di acquistare: i progressi salvati nella demo potranno essere trasferiti al gioco completo una volta effettuato l’acquisto.

Super Monkey Ball Banana Rumble è disponibile ora in esclusiva per la famiglia di sistemi Nintendo Switch. Non perdete l’occasione di aggiungere Red alla vostra squadra e di tuffarvi in un’avventura rotolante piena di piume e divertimento!