SELENA GOMEZ & benny blanco annunciano a sorpresa l’album “I SAID I LOVE YOU FIRST”

Selena Gomez, l’artista multiplatino nominata ai GRAMMY, e benny blanco, produttore discografico e cantautore multiplatino , hanno svelato una dolce sorpresa per i fan in occasione di San Valentino. Il 21 marzo 2025 uscirà il loro primo album in collaborazione intitolato “I Said I Love You First”. Il primo singolo estratto dal disco, intitolato “Scared of Loving You”, è già disponibile insieme al relativo videoclip.

L’album è stato creato con l’intento di celebrare la storia d’amore tra Selena Gomez e benny blanco, offrendo ai fan uno sguardo autentico sulla loro relazione. Questo nuovo lavoro musicale nasce dalla collaborazione creativa tra i due artisti, permettendo loro di esprimere in modo sincero le loro esperienze attraverso la musica.

Selena Gomez, oltre ad essere un’artista di fama mondiale, è anche un’attrice, produttrice, imprenditrice e filantropa. Ha venduto più di 176 milioni di singoli e ha ottenuto oltre 38 miliardi di streaming in tutto il mondo. La sua musica ha conquistato le classifiche internazionali e i suoi album hanno debuttato al primo posto della classifica degli album Billboard 200. Benny blanco, invece, è un rinomato produttore discografico, cantautore e artista con numerose collaborazioni di successo all’attivo.

Per chi desidera assicurarsi una copia fisica dell’album “I Said I Love You First”, è già possibile effettuare il pre-order tramite il sito web ufficiale. Non resta che aspettare il 21 marzo per scoprire tutte le emozioni e le storie che Selena Gomez e benny blanco hanno da condividere con il loro pubblico.