Shenmue III, il DLC “Battle Rally” sarà disponibile dal 21 gennaio

Oggi Deep Silver e YS Net Inc. hanno annunciato la data d’uscita del primo DLC di Shenmue III: “Battle Rally”.

“Battle Rally” offre nuove attività di gioco in una gara diversa dalle altre, in quanto i concorrenti si sfidano in battaglie testa a testa durante il percorso.

Inoltre, per la prima volta in Shenmue III i giocatori potranno vestire i panni di un altro protagonista! Oltre ad impersonare l’eroe della nostra storia Ryo Hazuki, i giocatori possono anche scegliere il cacciatore di tesori “Wuying Ren” e la compagna di allenamento di Ryo, “Wei Zhen”, che appare per la prima volta nel gioco.

Attraversa il traguardo e aggiudicati il primo posto per vincere alcuni oggetti davvero fantastici!

Battle Rally potrà essere acquistato separatamente dal giorno del lancio tramite il Sony Store e l’Epic Game Store. Gli utenti che hanno acquistato la Complete DLC Collection vedranno il DLC sbloccarsi in automatico il giorno del lancio.

Il DLC sarà disponibile nelle versioni PlayStation 4 e PC.

