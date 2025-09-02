Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

SIDE BABY annuncia “LEGGENDARIO RXX Edition”, una speciale riedizione

Published

Dopo il grande successo del suo album “Leggendario”, Side Baby, al secolo Arturo Bruni, annuncia il lancio di una speciale edizione del progetto intitolata “Leggendario RXX Edition”, disponibile dal 12 settembre in formato digitale tramite Warner Music Italy. Questa riedizione rappresenta un’evoluzione del progetto originale, arricchita da inediti e collaborazioni inaspettate, fuse con sonorità trap e atmosfere internazionali che mantengono l’inconfondibile stile dell’artista romano, consolidato come figura di riferimento nella scena urban italiana.

Il lavoro di Side Baby è un continuo dialogo tra la sua crescita artistica e personale e il legame con le proprie radici, testimoniato dal connubio tra liriche intense e sonorità contemporanee. “Leggendario”, album prodotto da Intersuoni, ha segnato una nuova fase nella carriera di Side Baby, venendo pubblicato il giorno del suo trentesimo compleanno e arrivando tre anni dopo l’album “Il Ritorno del Vero” del 2021.

Nato a Roma nel 1994, Arturo Bruni è figlio d’arte: il padre Francesco Bruni è sceneggiatore e regista, mentre la madre, Raffaella Lebboroni, è attrice. La sua città natale, e in particolare il quartiere Testaccio, hanno profondamente influenzato il suo percorso musicale. La passione per il writing e lo skateboard hanno avvicinato Side Baby alla cultura rap fin da giovane età, rendendolo presto noto per i suoi versi incisivi. Nel 2014 è tra i fondatori della Dark Polo Gang, gruppo che ha scalato le classifiche e ridefinito la trap italiana.

Nel corso della sua carriera solista, iniziata ufficialmente nel 2018, Side Baby ha raccolto numerosi riconoscimenti e collaborato con artisti del calibro di Fabri Fibra, Ketama126, Franco126 e Shiva. La sua musica, caratterizzata da una scrittura trap che affronta anche temi introspettivi, ha trovato in album come “Mattoni” e “Sick Side” alcuni dei suoi capitoli più apprezzati.

Nel 2024, Side Baby torna alla ribalta con il singolo “BAD BITCH” in featuring con Niky Savage, parte dell’album “Leggendario”. Tra i brani più ascoltati del disco spicca “CONVOGLIO” in collaborazione con Tony Effe. L’artista continua ad affermarsi con collaborazioni significative come “SOLDI & MUSICA” con Frezza e brani con Carl Brave, Ketama126, Tony Effe e Chicoria.

La sua capacità di evolversi musicalmente senza perdere il contatto con le proprie origini fa di Side Baby una figura di spicco nel panorama musicale italiano. Con “Leggendario RXX Edition”, l’artista romano continua il suo viaggio musicale, pronto a sorprendere ancora con melodie e rimandi culturali che attraversano i confini della musica urbana.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

“QUEL PAZZO VENERDÌ, SEMPRE PIÙ PAZZO”: è uscita la colonna sonora del classico Disney con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

Spettacolo

Da Ischia a Paestum, Stefano De Martino è pronto a riconquistare la Campania

Spettacolo

“PIERO PELÙ. RUMORE DENTRO” in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia

Motori

Leapmotor e Gruppo Grimaldi: la Grande Tianjin salpa da Shanghai verso l’Europa con oltre 2.500 veicoli elettrici

Moda

Beyoncé e Levi’s lanciano The Denim Cowboy

Motori

Renault Italia e Viva! Festival: un’alleanza nel segno della libertà e dell’innovazione per l’edizione 2025

Turismo

Caldo record in arrivo: Gardaland apre Legoland Water Park a tutti senza più limiti di età

Test

MG4 XPower: la nostra prova su strada

Spettacolo

MGK lancia il settimo album “Lost Americana” con un’esplosione di colori e sonorità

Spettacolo

Marco Masini grande successo per il tour “Ci Vorrebbe Ancora il Mare”

Motori

AS Roma e Toyota: un nuovo capitolo innovativo e sportivo

Spettacolo

Djs From Mars e David Guetta insieme per un brano esplosivo: “Things I Haven’t Told You”

Motori

Hyundai INSTER: un viaggio elettrico tra cultura e innovazione a Roma

Tecnologia

Sotto il sole d’agosto? I consigli OnePlus per salvare il tuo smartphone dal caldo

Spettacolo

Don Joe lancia il Singolo “TAXI” con RRARI DAL TACCO e Low-Red

Spettacolo

La 24ª edizione del Premio Fabrizio De André: celebrazione della creatività a Roma

Giochi

Turtle Beach rivoluziona il gaming con tre nuove periferiche da corsa per Xbox e PC

Motori

BYD continua a crescere e a luglio entra nella top 20 del mercato italiano

Motori

Lo stabilimento di Steyr diventa elettrico: partono i motori Gen6 per la Neue Klasse BMW

Motori

Honda Forza 750: ecco il MY2026

Giochi

Alpine presenta la nuova A110 GTS Gentle Mates: un’esclusiva livrea ispirata agli Esport

Spettacolo

FABRI FIBRA: è online il video del nuovo singolo “MENTRE LOS ANGELES BRUCIA”

Motori

Nuova Volkswagen T-Roc: il crossover è ordinabile 33.900 euro

Giochi

Novità per Farming Simulator 25: nuovi macchinari e miglioramenti grafici

Motori

Ritorno alle origini: La BMW R 12 G/S incanta alla Sei Giorni Internazionale di Enduro

Motori

FIAT e Fiat Professional si confermano al vertice del mercato italiano

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Honda svela le prime immagini della EV FUN Concept in Europa

Tecnologia

HONOR presenta la rivoluzionaria tecnologia sul Magic V5

Motori

Citroën C3 colleziona primati e supporta la crescita complessiva della Marca

Motori

Hyundai Motor Group lancia NUMA: verso una mobilità urbana inclusiva

Società

Mazda sostiene la Homo Faber Fellowship 2025-26: artigianato giapponese ed europeo in dialogo a Siviglia

Spettacolo

SIDE BABY annuncia “LEGGENDARIO RXX Edition”, una speciale riedizione

Motori

Jeep Avenger continua a essere protagonista del mercato

Tecnologia

Volkswagen e AWS: produzione più intelligente e resiliente con l’IA

Spettacolo

LA MESSA: annuncia “MUSICA VERA” feat. TORMENTO, il nuovo singolo fuori venerdì 5 settembre

Spettacolo

BRESH: “La tana del granchio” è certificato PLATINO

Motori

BYD cresce nel mercato italiano: record di Immatricolazioni ad agosto 2025
Gardaland Stars Night

Società

Gardaland Stars Night: Willy William in Italia per chiudere l’estate dei 50 anni

Società

Domani sera al via la nuova stagione di “È sempre Cartabianca”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

FABRI FIBRA: è online il video del nuovo singolo “MENTRE LOS ANGELES BRUCIA”

La scena musicale italiana si arricchisce di un nuovo gioiello firmato Fabri Fibra, il rapper che ha plasmato e consolidato la scena rap italiana....

17 ore ago

Spettacolo

LA MESSA: annuncia “MUSICA VERA” feat. TORMENTO, il nuovo singolo fuori venerdì 5 settembre

Il 2025 musicale si arricchisce di una nuova perla: La Messa, il duo torinese composto da Serena Mastrulli e Marco Zamuner, annuncia il lancio...

1 giorno ago

Spettacolo

BRESH: “La tana del granchio” è certificato PLATINO

Lo straordinario successo del singolo “La Tana del Granchio” di Bresh, estratto dall’album “Mediterraneo”, continua a stupire il panorama musicale italiano. Il brano ha...

1 giorno ago

Spettacolo

VALE LAMBO: il nuovo album “ANGELI VIOLENTI” in uscita il 5 settembre

Dopo il successo del singolo “FOLLOW” con Lele Blade e Christian Revo, Vale Lambo è pronto a presentare il suo nuovo mixtape, “ANGELI VIOLENTI”....

2 giorni ago