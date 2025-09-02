SIDE BABY annuncia “LEGGENDARIO RXX Edition”, una speciale riedizione

Dopo il grande successo del suo album “Leggendario”, Side Baby, al secolo Arturo Bruni, annuncia il lancio di una speciale edizione del progetto intitolata “Leggendario RXX Edition”, disponibile dal 12 settembre in formato digitale tramite Warner Music Italy. Questa riedizione rappresenta un’evoluzione del progetto originale, arricchita da inediti e collaborazioni inaspettate, fuse con sonorità trap e atmosfere internazionali che mantengono l’inconfondibile stile dell’artista romano, consolidato come figura di riferimento nella scena urban italiana.

Il lavoro di Side Baby è un continuo dialogo tra la sua crescita artistica e personale e il legame con le proprie radici, testimoniato dal connubio tra liriche intense e sonorità contemporanee. “Leggendario”, album prodotto da Intersuoni, ha segnato una nuova fase nella carriera di Side Baby, venendo pubblicato il giorno del suo trentesimo compleanno e arrivando tre anni dopo l’album “Il Ritorno del Vero” del 2021.

Nato a Roma nel 1994, Arturo Bruni è figlio d’arte: il padre Francesco Bruni è sceneggiatore e regista, mentre la madre, Raffaella Lebboroni, è attrice. La sua città natale, e in particolare il quartiere Testaccio, hanno profondamente influenzato il suo percorso musicale. La passione per il writing e lo skateboard hanno avvicinato Side Baby alla cultura rap fin da giovane età, rendendolo presto noto per i suoi versi incisivi. Nel 2014 è tra i fondatori della Dark Polo Gang, gruppo che ha scalato le classifiche e ridefinito la trap italiana.

Nel corso della sua carriera solista, iniziata ufficialmente nel 2018, Side Baby ha raccolto numerosi riconoscimenti e collaborato con artisti del calibro di Fabri Fibra, Ketama126, Franco126 e Shiva. La sua musica, caratterizzata da una scrittura trap che affronta anche temi introspettivi, ha trovato in album come “Mattoni” e “Sick Side” alcuni dei suoi capitoli più apprezzati.

Nel 2024, Side Baby torna alla ribalta con il singolo “BAD BITCH” in featuring con Niky Savage, parte dell’album “Leggendario”. Tra i brani più ascoltati del disco spicca “CONVOGLIO” in collaborazione con Tony Effe. L’artista continua ad affermarsi con collaborazioni significative come “SOLDI & MUSICA” con Frezza e brani con Carl Brave, Ketama126, Tony Effe e Chicoria.

La sua capacità di evolversi musicalmente senza perdere il contatto con le proprie origini fa di Side Baby una figura di spicco nel panorama musicale italiano. Con “Leggendario RXX Edition”, l’artista romano continua il suo viaggio musicale, pronto a sorprendere ancora con melodie e rimandi culturali che attraversano i confini della musica urbana.