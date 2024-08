SONY MUSIC PUBLISHING è partner della 3ª edizione di MUSICOMICS

Sony Music Publishing ha annunciato la sua partnership con la terza edizione di Musicomics – il Premio Romics Musica per Immagini, un concorso dedicato agli artisti che lavorano nel campo delle colonne sonore per cinema, televisione e videogiochi. L’evento si svolgerà dal 3 al 6 ottobre a Roma, in concomitanza con la 33ª edizione di Romics, il rinomato festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e giochi.

Quest’anno, Romics ha deciso di ampliare il suo focus sulla musica e sulle sue relazioni con l’animazione, il fumetto e la multimedialità. In questo contesto, la collaborazione tra Romics e il dipartimento Film & TV di Sony Music Publishing prevede la creazione del Premio Miglior Sincronizzazione per progetti audiovisivi, con l’obiettivo di riconoscere l’eccellenza nell’integrazione e nell’utilizzo della musica all’interno di film, serie TV e altri contenuti audiovisivi.

Valentina Iacoacci, Head of Film & TV Department di Sony Music Publishing, sottolinea l’importanza di premiare la creatività nel connubio tra musica e immagini, rimarcando il ruolo fondamentale della consulenza musicale nel settore audiovisivo italiano. Questo premio non solo celebrerà le sinergie tra le due forme d’arte, ma contribuirà anche a valorizzare il lavoro degli esperti che operano dietro le quinte per arricchire la narrazione cinematografica e televisiva.

Sony Music Publishing, rinomata casa editrice musicale con un roster che include artisti del calibro di Ed Sheeran, The Beatles, Beyoncé, Queen e molti altri, si distingue per la sua missione incentrata sugli autori. La casa editrice offre ai suoi talenti servizi globali di promozione del repertorio, investendo sia nei nuovi talenti che negli autori consolidati per supportarli nella loro crescita artistica e professionale.

Con queste premesse, la terza edizione di Musicomics si prospetta come un’importante vetrina per l’eccellenza musicale nel panorama cinematografico e televisivo italiano, con il sostegno di un protagonista indiscusso del settore come Sony Music Publishing.